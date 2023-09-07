Без Росії: Україна запропонувала Туреччині відновити "зерновий коридор"

Київ чекає на відповідь Анкари.
Україна звернулась до Туреччини з пропозицією щодо відновлення роботи "зернового коридору" без Російської Федерації. Втім, наразі Київ не отримав відповіді від Анкари.
Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Media Center Ukraine.
"Пропозиція про роботу ("зернового коридору" - Ред.) без Росії передана турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі (із зерном - Ред.) вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях", - заявив дипломат.
За словами посла, у межах угоди досить частими були випадки, коли Москва обмежувала прохід кораблів до України або ж намагалась регулювати доступ до українських портів. Зокрема, існували обмеження й на перелік продукції, яку можна було вивозити за кордон.
Боднар каже, що наразі триває комунікація між Туреччиною й ООН щодо результатів переговорів з Україною та агресоркою Росією для вироблення узгодженої позиції. Своєю чергою, Київ чекає на комунікацію зі Анкарою, яка може відбутись вже найближчими днями або ж можливо в рамках Генасамблеї ООН, аби зрозуміти "куди ми можемо далі рухатися".
"Ми, звичайно, займаємо конструктивну позицію по відношенню до наших партнерів Туреччини та ООН і посередників і випрацьовуватимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій з Росії - це абсолютно хибний шлях", - додав Боднар.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з Путіним заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди". З його слів, Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернової угоди".
Тим часом український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився через заклик Ердогана. За його словами, Україна стоятиме на захисті всіх принципових позицій.