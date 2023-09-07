Без Росії: Україна запропонувала Туреччині відновити "зерновий коридор"

Україна звернулась до Туреччини з пропозицією щодо відновлення роботи "зернового коридору" без Російської Федерації. Втім, наразі Київ не отримав відповіді від Анкари.

Про це розповів посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Media Center Ukraine.

"Пропозиція про роботу ("зернового коридору" - Ред.) без Росії передана турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі (із зерном - Ред.) вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях", - заявив дипломат.

За словами посла, у межах угоди досить частими були випадки, коли Москва обмежувала прохід кораблів до України або ж намагалась регулювати доступ до українських портів. Зокрема, існували обмеження й на перелік продукції, яку можна було вивозити за кордон.

Боднар каже, що наразі триває комунікація між Туреччиною й ООН щодо результатів переговорів з Україною та агресоркою Росією для вироблення узгодженої позиції. Своєю чергою, Київ чекає на комунікацію зі Анкарою, яка може відбутись вже найближчими днями або ж можливо в рамках Генасамблеї ООН, аби зрозуміти "куди ми можемо далі рухатися".

"Ми, звичайно, займаємо конструктивну позицію по відношенню до наших партнерів Туреччини та ООН і посередників і випрацьовуватимемо механізми, які будуть вигідні нашій стороні, але не зашкодять принциповій позиції щодо зняття санкцій з Росії - це абсолютно хибний шлях", - додав Боднар.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після зустрічі з Путіним заявив, що "Україні потрібно пом'якшити свій підхід" щодо відновлення "зернової угоди". З його слів, Анкара спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо "зернової угоди".

Тим часом український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився через заклик Ердогана. За його словами, Україна стоятиме на захисті всіх принципових позицій.

Читайте також: