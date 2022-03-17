"Без рук, ніг, очей і з гангреною": до Білорусі надходять поранені російські окупанти

"Без рук, ніг, очей і з гангреною": до Білорусі надходять поранені російські окупанти

Чимало з бійців надходять вже з гангренами.

До Білорусі доправляють з України поранених окупантів. Їх розміщують у лікарнях Гомеля та Мозиря.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

З початку війни поранених російських військових доправляють до лікарень Мозиря та Гомеля, а також до польового шпиталя у Наровлі.За інформаціює джерел видання, поранених привозять без рук, ніг, очей і вух і часто вже з гангренами.

Деякі з пацієнтів провели без їжі до п'яти діб. Вони дезорієнтовані і не уявляють, де перебувають, просять зателефонувати батькам.

"Є пацієнти 2003 року народження, з бідних регіонів Росії. По суті, діти», - каже один із співрозмовників видання.

Нагадаємо, що Луганській області ніч проти 17 березня була важкою для Рубіжного, Попасної і Сєвєродонецька через обстріли російських окупантів, які цинічно знищують житлові райони і вбивають мирних українців. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.