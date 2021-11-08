Без щеплення - без роботи: як відбуватиметься відстороння працівників і хто опинився під загрозою

Без щеплення - без роботи: як відбуватиметься відстороння працівників і хто опинився під загрозою

Зарплат не зберігатимуть на період відсторонення.

Від понеділка, 8 березня, чиновників та педагогів, які не вакцинувалися від коронавірусу, відсторонюватимуть від роботи.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 листопада.

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Зарплата при цьому не зберігатиметься і стаж не нараховуватиметься. Працювати з дому відстороненим працівникам теж не можна. Зазначається: без роботи вони сидітимуть, поки не вакцинуються. Натомість їхні обов'язки протягом цього часу перекладуть на вакцинованих колег, яким за це доплачуватимуть.

До слова, окрім вакцинованих до роботи мають допустити тих, хто перехворів чи має протипоказання до щеплення. Але вони повинні пред'явити або сертифікат про одужання у застосунку "Дія", який цього тижня лише почнуть тестувати, або ж довідку від лікаря. Утім, її формат досі не затвердили.

Новини України: невакцинованих чиновників та педагогів відсторонюватимуть від роботи

Освітянська профспілка пропонувала відкласти рішення про відсторонення на місяць. Однак в ефірі "ТСН Тиждень"міністр охорони здоров'я віктор Ляшко заявив, що на таку пропозицію в уряді не пристануть. "Профспілки вимагають право на роботу, а я хочу забезпечити кожному право на життя. В лікарнях в реанімації лише невакціновані. Тим часом вакцин вистачить для всіх", - наголосив очільник МОЗ.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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