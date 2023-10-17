Без шансів для росіян: усе, що відомо про ATACMS та застосування ракет Україною

Ця зброя може разюче змінити ситуацію на фронті.

Цього вівторка, 17 серпня, Україна запустила ракети ATACMS по російських позиціях на окупованих територіях. Це стало першим випадком, коли ця далекобійна зброя, надана США, була застосована в Україні.

Усе, що відомо про ракети ATACMS та їхнє застосування в Україні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

ЗСУ атакували аеродроми у Луганську та Бердянську

У ніч проти 17 жовтня 2023 року ЗСУ завдали успішних ударів по аеродромах ворога поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська. Внаслідок атаки уражені гелікоптери та обладнання ЗС РФ.

Журналісти The Wall Street Journal написали про те, що Україні днями таємно передали ракети ATACMS, які саме ними вона вдарила по російських цілях на окупованих територіях.

Рішення США відправити Україні ATACMS готувалося давно. Україна неодноразово заявляла, що ракети є важливими для її військового плану. Вони надають необхідну дальність для ураження цілей за лінією фронту на контрольованій Росією території України.

Згодом російські окупанти знайшли напис "ATACMS" на уламках ракети, яка атакувала аеродром у Бердянську.

Питання часу, який настав

У BBC йшлося про те, що відразу декілька провідних західних ЗМІ повідомили про наміри президента США Джо Байдена надати Україні балістичні ракети ATACMS більшого радіуса дії. Головна мета – допомоги в контрнаступі ЗСУ, що триває.

За даними NBC News, неназваний представник американської адміністрації сказав, що під час зустріч у Білому домі Джо Байден пообіцяв Володимиру Зеленському "невелику партію" ракет ATACMS. Ракети мали надійти до України "найближчим часом", додає The Wall Street Journal.

Водночас представники Білого дому заявляли, що ATACMS до цього пакета не увійде, проте питання про їхнє постачання залишається на порядку денному.

Однак у суботу британська газета Financial Times, посилаючись на свої джерела, зауважила, що рішення про надання таких ракет було ухвалено ще до візиту Зеленського, в адміністрації Байдена просто вирішили заздалегідь не афішувати цю інформацію.

WP з посиланням на кількох поінформованих чиновників писало про те, що Києву поставлять ATACMS із касетними боєголовками. Наразі достеменно невідомо, про яку дальність йдеться. Проте ATACMS, які працюють на 300 кілометрів, могли б дозволити ЗСУ вражати вже стратегічні цілі та вплинути на результат війни.

Зеленський підтвердив застосування ATACMS

Як наголосив український лідер, домовленості зі США виконуються дуже влучно. Про це Володимир Зеленський сказав у традиційному зверненні, 17 жовтня.

"Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – "атакамси" себе показали", – зазначив глава держави.

Пізніше у Білому домі заявили, що Україні нададуть ракети, які мають дальність 160 кілометрів.

Оприлюднене відео потужної роботи наших бійців та американської зброї

Перша успішна атака ворожих позицій за допомогою ATACMS дійсно вражає. Відповідні кадри з ATACMS оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував військовим за роботу і партнерам за підтримку.

У ЗСУ показали застосування ATACMS нашими воїнами

"Разом до перемоги", - підсумував Залужний.

Storm Shadow чи ATACMS: що легше перехопити

Як відзначив в ефірі телемарафону авіаексперт, заступник гендиректора компанії, що займається виявленням і радіоелектронною боротьбою Анатолій Храпчинський, все залежить від ступеня застосування.

"І, я думаю, що те, що те перехопити росіянам наразі буде складно", – запевнив експерт.

У Повітряних силах прокоментували застосування ATACMS

За словами речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, ATACMS – дещо не до Повітряних сил. Відомо, що 3 листопада святкують день ракетних військ та артилерії. Системи HIMARS і MLRS 270, які є на озброєнні сьогодні Сухопутних військ. Натомість ATACMS – це боєприпас до цих комплексів.

"Тому є вже нова дата, можливо, варто перенести святкування на 17 жовтня. Це знаковий день для ракетних військ. Ми отримали те, чого так прагнули. Звичайно, що це внесе серйозні корективи сьогодні на фронті. Ви бачите, що є можливість вражати цілі бездоганно і філігранно, і дуже точно, і без шансів для ворога. Там будуть розповідати, що вони збивають їх – це з історій "не имеющих аналогов", – стверджує речник.

Україна виконує свої обіцянки, які надає США та нашим партнерам, щодо незастосування цих боєприпасів по території Росії. Але ніхто не заважає нам звільняти нашу територію, наголосив Ігнат, що було сьогодні продемонстровано цією успішною атакою.

Карта можливих цілей

The Insider підготував карту можливих цілей для касетних ракет ATACMS у південному операційному районі. Вочевидь, саме там вони будуть застосовуватися.

Карта можливих цілей для касетних ракет ATACMS / Фото: The Insider

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