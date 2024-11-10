Без шансів для ворога: ЗСУ показали ефектну роботу по окупантах (відео)

ЗСУ показали ефектну роботу по окупантах. Кадри зафіксовані у селі Терни, Донецька область.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Українські воїни показали ефектну роботу по окупантах

Так, російські піхотинці, які йдуть на повний зріст дорогою, потрапляють під лютий стрілецький вогонь українських воїнів. Розпочате завершують оператори дронів 96-го батальйону 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади.

Раніше наші бійці завдали артилерійських ударів по мотоциклах супротивника. Тепер це купа брухту, яка вже не поїде українськими дорогами.

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