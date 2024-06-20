Без шансів на порятунок: як дронобомбінг від ЗСУ доводить окупантів до самогубства (відео)

Після видовища, як товариші розлітаються на шматки, загарбнику довелося самоліквідуватися.

Пілоти ударних БПЛА Skyfall стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади ефектно відпрацювали по окупантах. Ба більше, вони буквально довели одного з росіян до самогубства.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

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"Товариші буквально розлітаються на шматки на його очах, шансів вижити під лютим роєм дронів – нуль. Тому доводиться натискати на курок та самоліквідуватися в ім'я Путіна", – написав він.

Нагадаємо, російському окупанту вдалося пройти 15 кілометрів залізницею і здатися у полон. Тепер він закликає робити це інших громадян РФ, яких мобілізували.

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