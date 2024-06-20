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Без шансів на порятунок: як дронобомбінг від ЗСУ доводить окупантів до самогубства (відео)

Без шансів на порятунок: як дронобомбінг від ЗСУ доводить окупантів до самогубства (відео)

FPV-дрон / Фото: Телеграм-канал очільника Мінцифри Михайла Федорова

Після видовища, як товариші розлітаються на шматки, загарбнику довелося самоліквідуватися.

Пілоти ударних БПЛА Skyfall стрілецького батальйону 24-ї окремої механізованої бригади ефектно відпрацювали по окупантах. Ба більше, вони буквально довели одного з росіян до самогубства. 

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали ефектний дронобомбінг по ворогові

ЗСУ показали ефектний дронобомбінг по ворогові

"Товариші буквально розлітаються на шматки на його очах, шансів вижити під лютим роєм дронів – нуль. Тому доводиться натискати на курок та самоліквідуватися в ім'я Путіна", – написав він.

Нагадаємо, російському окупанту вдалося пройти 15 кілометрів залізницею і здатися у полон. Тепер він закликає робити це інших громадян РФ, яких мобілізували.

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