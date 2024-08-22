Без шансів: українські бійці показали роботу дрона проти окупанта на мотоциклі (відео)

ЗСУ показали ефектний двобій FPV-дрона та окупанта на мотоциклі. Очікувано, що російський загарбник зазнав поразки.

Про це пише "Цензор.НЕТ".

"Шалені перегони: окупант на мотоцикл чи FPV-дрон "Дикий Шершень"? Відповідь очевидна. Програв російський загарбник. Перемога за дроном, яким керує досвідчений оператор підрозділу BULAVA"

Українські бійці показали роботу дрона проти окупанта на мотоциклі

Нагадаємо, станом на ранок 22 серпня 2024 року ЗСУ знищили 604 140 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1130 військових.

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