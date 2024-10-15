Без шансів: ЗСУ показали ефектну роботу дронів по ворогові (відео)

Наші бійці ефектно відпрацювали FPV-дронами по росіянах. Окупанти відчайдушно намагалися заховатися від неминучої долі.

Завдання виконала рота ударних БпЛА 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, пише журналіст Юрій Бутусов.

“Один із них навіть встиг зловити акцію "один плюс один": до нього влетіло одразу два дрони”, — зауважив Бутусов.

Нагадаємо, станом на ранок 15 жовтня 2024 року ЗСУ знищили 671 400 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових

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