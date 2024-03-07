Без шансів: ЗСУ показали, як надсилають "пташок смерті" окупантам (відео 18+)

На нашій землі бажання загарбників привласнити чуже й винищити українців найчастіше закінчується фатально.
Так, оператори роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади показали, як нищать російських окупантів. Кадри зняті на Авдіївському напрямку.
Про це пише журналіст Юрій Бутусов.
ЗСУ не залишають ворогам жодного шансу
В очах одного з них можна розгледіти безвихідь в очікуванні смерті. Найімовірніше, усвідомлення марності "великої місії" росіян в Україні до нього так і не прийшло. А шкода.
Раніше на Авдіївському напрямку ЗСУ перетворили квадроцикл із російськими солдатами на попіл. Його атакували за допомогою дрона.
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