Без шансів: ЗСУ показали, як надсилають "пташок смерті" окупантам (відео 18+)

Так, оператори роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї окремої механізованої бригади показали, як нищать російських окупантів. Кадри зняті на Авдіївському напрямку.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

ЗСУ показали, як надсилають "пташок смерті" по окупантів

ЗСУ не залишають ворогам жодного шансу

В очах одного з них можна розгледіти безвихідь в очікуванні смерті. Найімовірніше, усвідомлення марності "великої місії" росіян в Україні до нього так і не прийшло. А шкода.

Раніше на Авдіївському напрямку ЗСУ перетворили квадроцикл із російськими солдатами на попіл. Його атакували за допомогою дрона.

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