Без штампів на кордоні: ЄС відклав запровадження нової системи

Європейський Союз тимчасово відкладає запровадження нової ІТ-системи прикордонного контролю – Entry/Exit Scheme (EES) для громадян країн, які не є членами ЄС.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на комісара Євросоюзу з питань внутрішніх справ Ілву Йоханссон.

За її словами, біометрична система не запрацює 10 листопада, як планувалося. Наразі нового графіка немає, але розглядається можливість поетапного запровадження.

Система EES

Нова ІТ-система відстежуватиме в’їзд і виїзд "громадян третіх країн" до Шенгенської зони. Ручний паспортний контроль буде скасовано.

Під час першого в'їзду у подорожувальника візьмуть біометричні дані: відбитки пальців, фото обличчя для ідентифікації. Ці дані будуть зберігатися у системі протягом трьох років. Упродовж цього часу їх повторно здавати не буде потрібно. Якщо ж людина відмовиться надати біометричні дані, то їй буде відмовлено у в’їзді. Під час наступних візитів інформація про мандрівників перевірятиметься на пункті в’їзду та виїзду.

Система фіксуватиме ім'я, біометричні дані, а також дату і місце в'їзду та виїзду. Крім того, автоматично буде підрахована кількість днів перебування в Шенгенській зоні. Це дасть змогу контролювати, аби мандрівник не перевищив дозволений термін перебування (90 днів протягом 180 днів).

Нова система не поширюється на тих, хто матиме посвідки на проживання в країнах ЄС і довгострокові візи.

Як повідомлялося, ЄС запроваджує нову систему перетину кордонів EES на зовнішніх кордонах Шенгенської зони, яка має посилити безпеку на кордонах ЄС. Так, під час в’їзду до "Шенгену" буде скасовано ручний паспортний контроль, що дозволить прискорити процес електронних перевірок.

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