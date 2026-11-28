Лічильник газу / © УНІАН

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Після того як «Нафтогаз» припинив приймати показники газових лічильників через особистий кабінет і запропонував споживачам перейти на мобільний застосунок «Куб», частина пенсіонерів зіткнулася з труднощами. Не всі літні люди мають достатні навички користування смартфонами, щоб зареєструватися в новому сервісі та передавати дані онлайн. Водночас користуватися саме «Кубом» для цього зовсім не обов’язково — є кілька альтернативних способів.

Про це пише видання «На Пенсії».

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Показники лічильника споживачі мають передавати не безпосередньо постачальнику газу, а оператору газорозподільної мережі (ГРМ), який обслуговує їхню адресу.

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Саме оператор веде облік спожитого газу, а потім передає відповідні дані постачальнику для формування рахунків. Тому припинення роботи окремих сервісів «Нафтогазу» не означає, що всі інші канали передавання показників також скасували.

Як передати показники без застосунку «Куб»

Якщо споживач не може встановити «Куб» або зареєструватися в новому застосунку, він може скористатися іншими доступними способами:

Особистий кабінет оператора ГРМ . Показники можна передати на офіційному сайті компанії, яка обслуговує газову мережу за адресою споживача.

Телефон . Можна зателефонувати до контакт-центру оператора. Його номер зазвичай вказаний у квитанції за розподіл газу.

Чат-боти . Якщо компанія має офіційні боти у Viber або Telegram, показники можна надіслати через них.

Електронна пошта . Деякі оператори приймають дані лічильників на електронну адресу.

Паперова квитанція. У випадках, передбачених оператором, показники можна зазначити в рахунку за розподіл газу.

Дізнатися назву та контакти свого оператора ГРМ можна з платіжки за послугу розподілу газу.

Коли потрібно передавати показники

Попри зміни в роботі онлайн-сервісів, терміни передавання показників залишаються незмінними. Споживачі мають щомісяця повідомляти дані лічильника з 1-го до 5-го числа включно.

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Найближчий період передавання показників після запровадження змін — з 1 до 5 грудня.

Тому тим, хто не може скористатися застосунком «Куб», радять заздалегідь знайти контакти свого оператора газорозподільної мережі та уточнити, яким способом можна передати дані. Це дасть змогу вчасно виконати вимогу без необхідності опановувати новий мобільний сервіс.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз» від 28 листопада 2026 року припинила приймати показання газових лічильників через сайт my.gas.ua та онлайн-форму.

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