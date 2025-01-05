"Без справедливості неможлива боротьба": Жорін про проблеми з мобілізацією

Жорін зневірився, що якась ситуація зможе мобілізувати суспільство, адже росіяни і так наблизилися до Дніпропетровщини.
Росіяни вже перебувають за кілька кілометрів від Дніпропетровської області, проте в Україні досі не вирішені проблеми з мобілізацією.
Як поліпшити мобілізацію, поділився думками заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.
"Я особливо не вірю в те, що якась ситуація зможе мобілізувати суспільство. У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан населення", – розмірковує він.
На думку військового, мобілізувати суспільство зможе тільки внутрішня політика: підхід, ставлення до людей, правильна інформаційна робота, а найперше – справедливість в країні.
"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації і завершуючи корупцією абсолютно в усіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, в свою чергу, неможлива боротьба", – наголосив Жорін.
Раніше президент Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку.
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