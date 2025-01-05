Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Без справедливості неможлива боротьба": Жорін про проблеми з мобілізацією

"Без справедливості неможлива боротьба": Жорін про проблеми з мобілізацією

Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін / Скриншот з відео

Жорін зневірився, що якась ситуація зможе мобілізувати суспільство, адже росіяни і так наблизилися до Дніпропетровщини.

Росіяни вже перебувають за кілька кілометрів від Дніпропетровської області, проте в Україні досі не вирішені проблеми з мобілізацією.

Як поліпшити мобілізацію, поділився думками заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

"Я особливо не вірю в те, що якась ситуація зможе мобілізувати суспільство. У нас ворог вже за кілька кілометрів до Дніпропетровської області, і всім пох***. Навряд щось зовнішнє вже зможе змінити стан населення", – розмірковує він.

На думку військового, мобілізувати суспільство зможе тільки внутрішня політика: підхід, ставлення до людей, правильна інформаційна робота, а найперше – справедливість в країні.

"Сьогодні з цим великі проблеми. Починаючи з мобілізації і завершуючи корупцією абсолютно в усіх сферах. Без справедливості неможливий стан суспільства, де всі працюють на одну мету. А без цього, в свою чергу, неможлива боротьба", – наголосив Жорін.

Раніше президент Зеленський відреагував на сигнали інших лідерів про зниження мобілізаційного віку.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Мобілізація в Україні 2024
Наступна публікація