Без судимості після СЗЧ: адвокатка пояснила, коли це реально

Військовослужбовець, який самовільно залишив частину, може уникнути судимості та кримінального покарання, якщо це перший такий випадок і він добровільно готовий повернутися до служби. Водночас остаточне рішення у таких справах ухвалює суд, а одним із ключових документів є згода командира прийняти бійця назад.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла військова адвокатка Тетяна Козян.

Коли можна уникнути кримінальної відповідальності за СЗЧ

За словами адвокатки, закон передбачає механізм, який дозволяє військовому уникнути покарання у разі першого самовільного залишення частини або дезертирства. Йдеться про частину 5 статті 401 Кримінального кодексу України.

Для цього мають бути виконані кілька умов. Передусім це має бути перше таке правопорушення. Також важливо, щоб військовий добровільно заявив про намір повернутися до служби.

«Відповідальність існує, але є механізм, який дозволяє уникнути покарання та судимості за умови першого СЗЧ. Військовий може бути повністю звільнений від відповідальності, якщо це його перше правопорушення», — пояснила Козян.

Що робити військовому після СЗЧ

Подальший алгоритм залежить від того, чи вже відкрито кримінальне провадження.

Якщо відомості про правопорушення ще не внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, військовий може повернутися через Військову службу правопорядку або подати рапорт, зокрема через застосунок «Армія+». У такому разі ситуація може завершитися без кримінального провадження або дисциплінарним стягненням.

Якщо ж дані вже внесено до ЄРДР, справа переходить у площину кримінального провадження. У такому разі простого повернення до частини вже недостатньо. Потрібна участь захисника, а добровільна явка може вплинути на запобіжний захід і подальше рішення у справі.

Чому важлива згода командира

Ключовою умовою для закриття справи без судимості є письмова згода командира військової частини прийняти військового назад. Це може бути командир тієї частини, яку боєць залишив, або іншої частини, куди він планує повернутися.

«Найбільш ключовий момент — письмова згода командира військової частини прийняти вас назад. І остаточне рішення ухвалює суд, який може звільнити вас від кримінальної відповідальності, враховуючи ваше бажання продовжити службу», — зазначила адвокатка.

Після отримання такої згоди військовий подає рапорт, а справа надалі розглядається судом. Якщо суд ухвалює позитивне рішення, кримінальне провадження закривають, а військовий повертається до виконання обов’язків без судимості.

Чи можна повернутися у свою бригаду

За словами Козян, повернення саме до своєї бригади є найкращим сценарієм, якщо командування готове прийняти військового назад. У такому разі простіше врегулювати ситуацію та відновити службу в підрозділі, де боєць уже служив.

Для цього потрібно зв’язатися з командиром частини, отримати письмове підтвердження про готовність прийняти військового і подати відповідний рапорт.

Що буде з виплатами та вислугою

Період самовільного залишення частини не зараховується до вислуги років. Крім того, за цей час військовому не виплачують грошове забезпечення.

Однак після офіційного поновлення у списках частини, зокрема після рішення суду, виплати, речове та продовольче забезпечення відновлюються в повному обсязі.

Чому не варто затягувати

Адвокатка наголошує: зволікати з поверненням не варто. СЗЧ понад три доби під час воєнного стану передбачає серйозну кримінальну відповідальність — від 5 до 10 років позбавлення волі.

Водночас для тих, хто вперше вчинив таке порушення і готовий добровільно повернутися до служби, залишається можливість законно врегулювати ситуацію та уникнути судимості.

