Без світла опинилися дві громади на Харківщині: аварія на енергооб’єктах
Через аварійну ситуацію на об’єктах енергозабезпечення без електрики залишилися Ізюмська та Балаклійська громади.
У Харківській області через аварійну ситуацію на енергетичних об’єктах повністю знеструмлені Ізюмська та Балаклійська громади.
Про це повідомили у місцевих військових адміністраціях, передає «Суспільне Харків».
Наразі фахівці працюють над з’ясуванням причин аварії та відновленням електропостачання. Терміни повернення світла поки не називаються.
Мешканців закликають зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та енергетиків.
Нагадаємо, що на Харківщині дрон РФ вдарив по місту: є постраждалі.