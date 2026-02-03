ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
127
1 хв

Без світла опинилися дві громади на Харківщині: аварія на енергооб’єктах

Через аварійну ситуацію на об’єктах енергозабезпечення без електрики залишилися Ізюмська та Балаклійська громади.

Олена Кузьмич
Блекаут

У Харківській області через аварійну ситуацію на енергетичних об’єктах повністю знеструмлені Ізюмська та Балаклійська громади.

Про це повідомили у місцевих військових адміністраціях, передає «Суспільне Харків».

Наразі фахівці працюють над з’ясуванням причин аварії та відновленням електропостачання. Терміни повернення світла поки не називаються.

Мешканців закликають зберігати спокій і стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади та енергетиків.

Нагадаємо, що на Харківщині дрон РФ вдарив по місту: є постраждалі.

