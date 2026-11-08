Без світла і тепла після атаки РФ: які міста постраждали та де найскладніша ситуація 8 листопада

Атака на Україну 8 листопада

Реклама

У ніч проти 8 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та понад 160 ударних безпілотників. Під ударами опинилися Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Хмельниччина, Житомирщина, Волинь та Рівненщина. Відомо про поранених, загиблих та руйнування частини енергосистеми.

Що вдалося збити сьогодні вночі

У ніч проти 8 листопада росіяни здійснили масовану повітряну атаку по території України, випустивши три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з акваторії Азовського моря та 164 ударні БпЛА типу Shahed, з яких 112 — реактивні, а також дрони «Гербера» й імітатори типу «Пародія».

Реклама

Запуск безпілотників здійснювався з російських міст Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованих Криму і Донеччини.

Реклама

Станом на 08:00 силам ППО вдалося збити чи подавити 137 російських дронів різних типів. Зафіксовано влучання на 23 локаціях. Крім того, ще на 6 локаціях зафіксовано падіння уламків збитих ворожих безпілотників.

Атака на Одесу та область 8 листопада

Унаслідок чергової ворожої атаки на Одесу 7 листопада ввечері зазнала пошкоджень міська інфраструктура. Відомо, що обстріл призвів до загибелі однієї людини.

«Ворог знову атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. На жаль, одна людина загинула. Співчуття рідним та близьким», — повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У результаті нічного удару в одному з районів міста спалахнула пожежа в нежитловій будівлі. Крім того, вибухова хвиля пошкодила вікна в розташованому поруч приватному домоволодінні. Пошкоджено адміністративну будівлю та покинуте нежитлове приміщення.

Реклама

На місцях влучань і руйнувань продовжують працювати всі профільні та екстрені служби міста.

8 листопада росіяни влучили у склад продуктів, який уже раніше атакували. Розгорілася масштабна пожежа.

Удар по Харкову та області

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по території Харківщини.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 10 населених пунктів Харківської області», — зазначив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

За його словами, внаслідок атак травми та поранення різного ступеня тяжкості дістали п’ятеро людей. У Харкові медична допомога знадобилася 59-річній жінці та 34-річному чоловікові, а 80-річна містянка зазнала гострої реакції на стрес. Окрім цього, через обстріли медики зафіксували гостру реакцію на стрес у 16-річної дівчини в Лозовій та у 44-річної жінки у Златополі.

Протягом доби росіяни випустили по області 7 ракет, один безпілотник типу «Молнія», 12 FPV-дронів, а також 55 БпЛА.

У Харкові пошкоджень зазнали три багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, чотири будівлі СТО, 52 автомобілі та тролейбуси.

У Куп’янському районі у селищі Шевченкове понівечено адмінбудівлю, 16 приватних осель, магазин, п’ять автобусів і складські приміщення, а в селі Василенкове пошкоджено лінії електропередач.

У Барвінковому зруйновано й пошкоджено два приватні будинки та дві господарчі споруди. У Циркунах пошкоджено два автомобілі, у Безруках — один транспортний засіб, а в Дергачах під удар потрапили цивільне підприємство та причіп.

У Лозовій пошкоджень зазнав навчальний заклад, а в Златополі понівечено вісім приватних будинків та мережі електропостачання. У селі Зарічне пошкоджено один автомобіль.

Атака на Запоріжжя 8 листопада: подробиці

Минулу добу росіяни атакували Запорізьку область, завдавши понад пів тисячі ударів по різних містах і селах регіону. Унаслідок ворожих атак по обласному центру є поранена людина.

«Одна людина дістала поранень внаслідок ворожих атак по обласному центру. Упродовж доби окупанти завдали 725 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області», — повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Росіяни завдали авіаударів по таких населених пунктах: Запоріжжя, Комишуваха, Зарічне, Новомиколаївка, Степне, Новоолександрівка, Листівка, Жовта Круча, Таврійське, Новорозівка, Веселянка, Блакитне, Новотроїцьке, Оріхів, Омельник, Новоселівка, Чарівне, Преображенка та Василівське.

Під атаки дронами та РСЗВ потрапили ще десятки сіл та міст.

Унаслідок російських ударів в області зафіксовано суттєві руйнування. До профільних служб надійшло 61 повідомлення про пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, автівок та об’єктів цивільної інфраструктури.

Атака на Дніпро: люди лишилися без світла

Росіяни здійснили масовану повітряну атаку по Дніпропетровській області. Завдяки ефективній роботі сил ППО над областю вдалося знищити 13 ворожих БпЛА. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Унаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури в Дніпровському та Кам’янському районах. Не оминув ворог увагою й інші куточки регіону: на Нікопольщині окупанти цілеспрямовано обстріляли районний центр і Покровську громаду, де понівечено багатоквартирний будинок. Водночас у Дубовиківській громаді Синельниківського району під удар потрапила приватна оселя, у якій після влучання спалахнула пожежа.

Найважчих наслідків зазнала енергосистема регіону. Через систематичні атаки росіян по об’єктах енергетики понад 600 тисяч споживачів у п’яти районах — Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському — залишилися без світла.

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи, але процес ускладнюється через повторні атаки росіян.

Удар росіян по Хмельницькому: які наслідки

Унаслідок чергової повітряної атаки російських безпілотників по Хмельницькому зазнав руйнувань житловий сектор міста. Ворожі удари пошкодили приватні будинки містян, а в кількох багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибило шибки.

За попередніми даними ДСНС, є одна травмована людина.

Аби убезпечити місцевих жителів від повторної загрози, сапери ДСНС провели ретельне обстеження прилеглої території на наявність вибухонебезпечних предметів та залишків ворожого озброєння.

Атака на Житомирщину сьогодні: що відомо

Увечері 7 листопада росіяни здійснили масовану атаку дронами по енергетичній та комунальній інфраструктурі Житомирської області. Унаслідок ворожих ударів під обстрілами опинилися три з чотирьох районів регіону — Коростенський, Звягельський та Житомирський, а найсуттєвіших руйнувань зазнали об’єкти тепло- й енергопостачання Житомирської громади.

Про наслідки нічного обстрілу повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, Житомирська міська рада та Овруцький міський голова Іван Коруд.

В Овручі ворожі БпЛА влучили у місцеву електропідстанцію, повністю її зруйнувавши. Через масштабні руйнування об’єкта міська влада застерегла жителів про тривалу відсутність електроенергії.

У Житомирі під удар потрапила одна з міських котелень, де внаслідок вибухів пошкоджено обладнання. Щоб фахівці могли провести необхідні роботи, подачу тепла до житлових будинків, які належать до зони обслуговування цієї котельні, тимчасово призупинили. У Житомирській ОВА зазначають, що перебої з централізованим опаленням у місті триватимуть до повного усунення наслідків ворожої атаки.

Повітряна загроза в Луцьку 8 листопада

У ніч проти 8 листопада Волинь зазнала кількох хвиль атаки російських реактивних безпілотників. Під час першої тривоги дрон рухався курсом через Ківерці та Рожище у бік обласного центру, і близько 02:49 у Луцьку пролунали вибухи. Інформація про наслідки не надходила, а о 02:53 було оголошено відбій.

Близько 04:18 на Волині знову оголосили повітряну тривогу через повторний рух БпЛА. Безпілотники фіксували в напрямках Маневичів, Голобів, Ковеля та Колок, а також на території сусідніх Рівненщини й Житомирщини.

За даними моніторингових каналів та Повітряних сил, ворожу атаку вдалося відбити: близько 04:51 та 05:09 з’явилися повідомлення про знищення ворожих реактивних дронів у небі над регіоном.

Атака на Рівненщину: пошкоджено підприємство

Сьогодні вночі росіяни завдали удару по Рівненській області, внаслідок чого руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти на Сарненщині. Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

У результаті обстрілу на території цивільного підприємства було повністю зруйновано одну з будівель, після чого спалахнула пожежа. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, у якому вибило вікна та понівечило фасад.

За попередніми даними, минулося без постраждалих серед місцевого населення. На місцях влучань і руйнувань продовжують працювати всі екстрені та профільні служби.

Новини партнерів

Новини партнерів