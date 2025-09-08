Росія б’є по енергетиці України: чи може ворог занурити країну в пітьму

Росіяни атакую енергетику України / © ТСН.ua

Росія відновила масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти мають на меті занурити мільйони українців у темряву і холод, позбавивши їх світла та опалення протягом найхолодніших місяців року.

Експерти попереджають, що цьогорічна зима може стати особливо важкою, адже під загрозою відключень електроенергії перебувають найбільші міста країни.

Що відомо про підступні плани ворога та як українцям підготуватися до ймовірного блекауту — читайте в ексклюзивному матеріалі ТСН.ua.

Загарбники б’ють по енергетиці України

Уночі 8 вересня росіяни атакували безпілотниками Трипільську теплову електростанцію. Внаслідок обстрілу відбулися знеструмлення в кількох районах Києва.

Згодом росіяни атакували критичну інфраструктуру Сумської області, внаслідок ворожого обстрілу без світла залишилися Шостка та район.

У Міненерго наголосили, що ворог усвідомлено б’є по критичній цивільній інфраструктурі, щоб завдати ще більше труднощів мирному населенню України.

Також на початку вересня через ворожі обстріли на Чернігівщині без електрики залишилося майже 30 тисяч господарств у Ніжинському районі.

А в серпні РФ атакувала підприємство енергетичного сектору на Полтавщині, внаслідок чого відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів.

Окрім того, окупанти націлилися на газову промисловість України. Зокрема, в ніч проти 27 серпня російські окупанти атакували енергетичні та газові об’єкти в Донецькій, Харківській і Запорізькій областях.

Скільки разів РФ влучала по енергетиці України

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України понад 600 разів. Згідно з аналізом інфографіки від uawarinfographics, 2025 рік може стати найскладнішим через стрімке зростання кількості обстрілів.

Інфорграфіка: кількість ударів по енергетичних об’єктах України в період від 2022-го до 2025 року

Хоча загальна кількість ударів 2025 року ще не перевищила пікових значень, зафіксованих 2022-го (35 у першому півріччі, 182 — у другому), що призвело до масштабного блекауту, статистика свідчить про посилення тиску.

За перше півріччя 2025 року вже зафіксовано 61 удар по енергосистемі, що більше, ніж у попередні роки. Це зростання нагадує про масштабну атаку 26 серпня 2024 року, коли Росія випустила 127 ракет по 15 регіонах України.

Чому Росія відновила удари по українській енергетичній інфраструктурі

Енергетичні об’єкти України досі залишаються стратегічною ціллю Росії. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, окупанти прагнуть мати важіль тиску на українське населення та економіку.

«Знову все по колу. Росіяни відновили удари по енергетиці — Суми, Полтава», — прокоментував Коваленко.

Він також наголосив, що відсутність жорстких міжнародних санкцій дозволяє Кремлю безкарно відновлювати подібні удари.

«Все через безкарність, через відсутність пекельних санкцій та багато іншого», — зазначив Коваленко.

Незважаючи на складну ситуацію, українські війська продовжують успішно уражати російські військові цілі. Експерт зазначає, що дії України завдають противникові значної шкоди, але основний тягар боротьби наразі лежить саме на Україні.

«Україна, звісно ж, робить РФ боляче. Але поки робимо це переважно ми», — зазначив Коваленко.

Українцям треба готуватися до складної зими

Атакуючи енергетичну інфраструктуру України, окупанти прагнуть зменшити опір українців російській агресії, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас військовий фахівець із систем РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов («Флеш») заявляє, що росіяни активно розвідують енергооб’єкти: підстанції, трансформатори та газову інфраструктуру. Експерт зазначає, що мета — оцінити стан їхнього захисту. Окрім того, Бескрестнов не виключає ймовірності нових атак ворога на енергетику країни.

Своєю чергою експерт з енергетичної безпеки Михайло Гончар переконаний, що окупанти продовжуватимуть атакувати енергетику України й надалі, окрім того, вони можуть випробовувати її на міцність як перед початком опалювального сезону, так і під час пікових морозів.

Тим часом колишній міністр енергетики Юрій Продан зазначає, що цієї зими окупанти можуть завдавати посилених ударів саме по об’єктах газової інфраструктури України. Головною причиною він називає припинення транзиту російського газу через українську територію, що могло б звільнити Росію від будь-яких договірних зобов’язань.

Продан зазначає, що цього року агресора ніщо не стримує для атак на критично важливі об’єкти, такі як:

газорозподільчі станції;

перекачувальні агрегати;

інші елементи газотранспортної системи.

Особливу загрозу це становить для великих міст, де система теплопостачання майже повністю залежить від газу.

За його словами, серйозна аварія на котельній може призвести до необхідності повного зливання води з системи, що означає тривалу перерву в опаленні.

Експерт прогнозує, що ця зима буде складнішою за попередню через комплексні атаки як на електромережі, так і на газопостачання. На відміну від електроенергії, відновлення газової інфраструктури після пошкоджень може зайняти значно більше часу.

Чи зможе ворог спричинити блекаут в Україні

Експерт Михайло Гончар зазначив, що росіяни неодноразово намагалися занурити Україну в темряву, однак цього їм не вдалося зробити.

«Восени 2022 року в РФ вважали, що зможуть знищити нашу енергосистему, і в Україні почнеться тотальний блекаут з усіма наслідками — евакуація людей, порожні міста. Але цього не сталося», — нагадав експерт і додав, що подібні спроби були й 2024-го.

Гончар зауважив, що зараз росіяни можуть змінити тактику, щоб досягти своєї мети.

«Зараз росіяни роблять ставку на більш потужні та далекобійні реактивні „Шахеди“, які долають нашу систему ППО. Тому цілком можливо, що вони діятимуть за шаблонами 2022 року, мовляв, не вийшло перші два рази — вийде втретє», — зазначив експерт.

Такої ж думки притримується військовий експерт Ігор Романенко. Він переконаний, що знищити енергетичну систему України росіянам не вдасться.

«Повністю знеструмити Україну РФ не вдасться, наші фахівці навчилися працювати у важких умовах», — зазначив Романенко.

Своєю чергою директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, що щотижня росіяни завдають 2–3 хвиль ударів по енергетиці, але загальнодержавного блекауту наразі не передбачається.

За його словами, національна система стала набагато стійкішою порівняно з минулим роком: відновлено потужності, створено резерви обладнання та побудовані додаткові засоби захисту.

Які міста опинилися під загрозою

Експерт у сфері житлово-комунального господарства Олег Попенко зауважує, що масштабні відключення електроенергії за останній місяць фіксувалися у Сумській області.

«Це відбувається через те, що росіяни прицільно б’ють по енергетичній інфраструктурі. Офіційно нам не кажуть про місця „прильотів“, але судячи з результатів цих влучань, я можу стверджувати, що це були влучання саме по трансформаторних підстанціях. До цього повідомлялося про влучання по Сумській і Шосткинській ТЕЦ. А це єдині джерела генерації електроенергії в області», — розповів Олег Попенко.

За словами експерта, росіяни цілеспрямовано атакують енергетику, щоб через відсутність світла й тепла змусити людей залишати домівки. Їхня мета — спустошити міста для подальшого захоплення.

Ця тактика особливо помітна на півдні країни. Нещодавнє влучання в Херсонській області залишило без електрики 20 тисяч людей. Росіяни систематично нищать як генерацію, так і підстанції, «готуючи» Херсонську та Миколаївську області до надзвичайно важкої зими.

Окрім того, Попенко вважає, що під загрозою можуть опинитися такі міста, як Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми та Херсон, Київ і Львів.

Як українцям підготуватися до ймовірного блекауту

На тлі нових атак РФ по енергетиці України гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав населення і бізнес підготуватися до різних сценаріїв у разі перебоїв з електропостачанням.

Він зауважив, що українські енергетики вже мають досвід боротьби з наслідками ворожих ударів, проте українцям треба підготуватися також.

Коваленко рекомендує населенню:

перевірити наявні павербанки та ліхтарики або придбати їх;

продумати сценарій на випадок відключення електрики;

зарядити всі ґаджети та павербанки;

мати запас води та їжі, яка швидко не псується.

Окрім того, Коваленко надав рекомендації, що робити власникам бізнесу, щоб підготуватися до відключення електрики:

провести технічний огляд генераторів і резервних установок;

розглянути можливість встановлення систем безперебійного живлення, за потреби звернутися до консультантів YASNO.

Коваленко наголосив, що панікувати не варто, проте треба «бути готовими і нічим не скористатися, ніж не бути готовими і панікувати».

Що робити мешканцям багатоповерхівок у разі відключення світла

Військовий оглядач Богдан Мирошников попереджає, що майбутня зима буде важкою.

Він радить мешканцям багатоквартирних будинків, особливо тих, що мають власні котельні або насосні станції, спільно з сусідами та ОСББ встановити генератори. Це забезпечить роботу ліфтів, водопостачання, опалення і каналізації під час тривалих відключень.

«Що можу порадити — це поговорити з вашими сусідами, головами керівних компаній/ОСББ та ставити собі генератори на багатоквартирні будинки. Бо знаю, що це high-level — переконати хоча б половину сусідів, щоб під час відключень була вода (на верхні поверхи вона не добиває), опалення і працював ліфт. Ну і каналізація безперебійно працювала», — зазначив оглядач.

Мирошников наголошує, що ворог намагається зламати українців, тому критично важливо надавати максимальну підтримку армії, адже саме від цього залежить становище на фронті навесні.

