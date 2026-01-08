Без світла, тепла і електротранспорту: після ударів РФ у Дніпрі - надзвичайна ситуація

Відключення світла. / © Associated Press

Після масованих російських обстрілів та масштабного відключення світла у Дніпрі склалася надзвичайна ситуація національного рівня.

Про це заявив мер міста Борис Філатов.

“Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня”, - наголосив міський голова.

За його словами, до медичних закладів поступово повертають електроенергію, до цього вони працювали за допомогою альтернативних джерел живлення.

Каналізація міста також заживлена. Наразі лівий берег Дніпра, наголосив Філатов, підтримують альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водопостачанням на правому березі поступово стабілізується.

“Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу”, - зауважив мер.

В обласному центрі сьогодні курсують автобуси, які замінили електротранспорт. Місто має запас палива на кілька днів.

У Дніпрі у дитячих садках працюють чергові групи по чотири години. У школах подовжено канікули до 11 січня.

Окрім того, у ДТЕК заявили, що у Дніпропетровській області 800 тис. родин тимчасово без світла після обстрілів. Зазначається, що енергетики всієї області безперервно працюють над відновленням. Наразі вдалося заживити частину критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ввечері 7 січня січня РФ здійснила атаку і майже повністю знеструмила дві області- Дніпропетровську і Запорізьку. Росіяни завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, Дніпро опинилося у повному блекауті, бо теплові електростанції та підстанції області було зупинено.

У Запоріжжі ремонтні бригади працювали цілу ніч і повернули місту світло. Наразі триває подавання до осель опалення та води. Втім, пів Дніпропетровської області досі без світла.

