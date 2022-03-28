Без світла, води, їжі та тепла перебувають 160 тис. жителів: яка ситуація у Маріуполі зараз

Без світла, води, їжі та тепла перебувають 160 тис. жителів: яка ситуація у Маріуполі зараз

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що російська армія прийшла не "звільняти" Маріуполь, а стерти місто з лиця землі разом із жителями.

Вже кілька тижнів місто Маріуполь Донецької області перебуває в облозі окупантів. Захисники України оточенні з усіх боків, місто під постійними обстрілами, а мирні жителі ховаються у підвалах і гинуть на вулицях.

ТСН.ua зібрав все що відомо про ситуацію у Маріуполі на сьогоднішній день.

Місто фактично знищене

Внаслідок обстрілів армії Російської Федерації по Маріуполю, які тривають від початку війни, 40% житлового фонду не підлягає відновленню.

Фото: gettyimages.com

Внаслідок ударів окупантів 90% людських помешкань так чи інакше постраждало. Йдеться про 2,6 тис. будинків. З них 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або вогнеметною системою "Буратіно".

Фото: gettyimages.com

За даними розвідки Великої Британії, російські окупанти намагаються захопити порт у Маріуполі. Війська РФ найбільше позицій завоювали в південному районі міста.

Українські військові відмовилися покинути Маріуполь

У Маріуполі в оточенні окупантів перебувають українські військовослужбовці. Про це розповів російським журналістам президент України Володимир Зеленський.

"Всередині Маріуполя є наші війська. Російські війська всередину, куди вони могли увійти, увійшли. В якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, які відмовилися виходити, зокрема на заклики росіян. Мало того, їхні сім'ї (ЗСУ – ред.) зверталися до мене, я розмовляв із цими хлопцями, раз на два дні я виходжу з ними на зв'язок, я їм теж говорив – все розумію – але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно вийти, якщо ви відчуваєте, що так правильно, і ви можете вижити – зробіть це", – заявив Зеленський.

Фото: gettyimages.com

За словами президента, захисники України, які перебувають в Маріуполі, відмовляються залишати місто, бо не можуть покинути поранених людей.

“Мало того, вони сказали: “Ми не кинемо вбитих”. Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи — їх ніхто не прибирає — російських солдатів та громадян України. Усіх. Наші військові не готові залишити навіть мертвих російських військових. Вийти і десь, вибачте, не хочу так говорити... Десь поховати, закопати як сміття — вони не готові. Причому, не офіцерів, а всіх”, — додав Володимир Зеленський.

Фото: gettyimages.com

Половину населення Маріуполя вдалося евакуювати

Щойно війна почалася і поки працювала залізниця та звичайні дороги з Маріуполя змогли виїхати близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч виїхало. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів.

gettyimages.com

З Маріуполя окупанти насильно вивезли до Російської Федерації або до “ОРДЛО” від 20 до 30 тисяч городян. Таку приблизну цифру назвав мер міста Вадим Бойченко. Крім того, він повідомив про випадки взяття у полон мирних мешканців.

160 тисяч мирних жителів потребують евакуації - мер Маріуполя

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що російська армія прийшла не "звільняти" Маріуполь, а стерти місто з лиця землі разом із жителями. За його словами, російські окупанти цілеспрямовано робили все, щоб створити в місті гуманітарну катастрофу.

"За перший тиждень вони зруйнували усі 15 введень електроенергії у місті. Іще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя. Потім вони перебили друге введення, яке служило нам резервним джерелом водопостачання. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися без води. Після цього вони позбавили нас газу", – каже Вадим Бойченко.

Фото: gettyimages.com

Але при цьому міський голова наголосив, що незважаючи на старання окупантів, місто залишається під українським прапором і в цьому заслуга наших українських захисників.

Зараз у заблокованому російськими військовоми Маріуполі без світла, води, їжі та тепла перебувають близько 160 тис. мирних людей.

"На жаль, ще досить багато людей у ​​заблокованому Маріуполі. Ця цифра точно за 100 тис. населення, за нашими оцінками, близько 160 тис. людей перебувають сьогодні в блокованому місті Маріуполі, в якому сьогодні неможливо жити, бо немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку. І це страшно насправді. Те приниження, через яке проходить сьогодні кожен маріуполець ціною цієї російської окупації, це навіть неможливо передати словами", – сказав мер.

Фото: gettyimages.com

Бойченко додав, що десятки тисяч маріупольців очікують на повну евакуацію і жителі сподіваються на президентів Франції, Туреччини, що вони все ж достукаються до окупантів і з міста буде відкрито "зелений коридор" на підконтрольну територію України.

Примусова департація населення

З Маріуполя, який практично знищила армія Російської Федерації, окупанти насильно вивезли до РФ або до “ОРДЛО” від 20 до 30 тисяч городян. Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив в інтерв'ю УНІАН.

Фото: gettyimages.com

За словами Бойченка, наразі не зрозуміло, навіщо окупанти розпочали примусову депортацію.

"Мені зателефонував сусід, якого примусово вивезли. Він пішов по воду, а його забрали. Наразі він опинився в окупованому Новоазовську. Люди ще дуже налякані та бояться говорити. Вони не розуміють, що буде з ними далі. Не у всіх є мобільні телефони або документи. У мого товариша батьки зателефонували, але розмовляють пошепки. Ви повинні розуміти, людина 20 днів сиділа у підвалі, а тепер її забрали незрозуміло куди", - розповів міський голова.

Він наголосив: що "у депортації маріупольців не балують", людей зганяють у школи та переписують. Навіщо це роблять – також достеменно не відомо. Мер також розповів про випадки взяття в полон під час евакуації.

Крім цього у Маріуполі російські військові насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1.

"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу", –повідомили у міськраді.



Відомо, що на території лікарні перебувало близько 700 людей, але скільки маріупольців вивезли точно невідомо.

Загинули більше 2 тисяч мирних жителів

У Маріуполі від ударів російських загарбників загинуло вже майже 2200 цивільних мешканців. Про це 13 березня, повідомила пресслужба міської ради. Зараз ця цифра значно більша.

Фото: gettyimages.com

Тіла загиблих лежать просто неба, або ж їх звозять і складають біля міського моргу. Також вбитих російськими окупантами закопують просто на вулицях.

Обережно, відео 18+

Зараз ЗСУ та ТРО тримають оборону та відбивають атаки військ противника на Маріуполь. Місто залишається найгарячішою точкою на Донеччині.