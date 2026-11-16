Без світла, води й транспорту: як Краматорськ виживає під щоденними російськими ударами (фото, відео)

Краматорськ / © ДСНС

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Краматорськ на Донеччині продовжує жити під щоденними російськими обстрілами. Через пошкодження критичної інфраструктури значна частина міста залишається без електроенергії та централізованого водопостачання, а відновлювати комунікації енергетикам і комунальникам заважають постійні атаки.

Про це повідомляє Суспільне.Донбас

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Попри небезпеку та складні побутові умови, у місті залишаються тисячі людей.

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Як живуть люди у Краматорську без світла й води

Через тривалі перебої з електропостачанням жителі Краматорська змушені шукати можливості зарядити мобільні телефони та інші необхідні пристрої.

© із соцмереж

© із соцмереж

У деяких районах міста електроенергія відсутня по кілька діб поспіль, а частина мешканців приватного сектору живе без світла ще від кінця вересня.

© із соцмереж

Не менш складною залишається ситуація з водопостачанням. Російські війська систематично атакують насосні станції та інші об'єкти, необхідні для подавання води.

На початку листопада начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що близько 90% Краматорська залишалося без водопостачання.

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Місцевим жителям доводиться набирати воду з колонок. Для декого дорога до найближчого джерела займає близько пів години в один бік.

Водночас через загрозу російських ударів у місті не працює громадський транспорт.

Чому у Краматорську складно відновити електропостачання

За інформацією місцевої влади, значна частина енергетичного обладнання Краматорської громади пошкоджена або знищена.

Станом на початок листопада приблизно 70% споживачів громади залишалися без відновленого електропостачання.

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Ремонтні роботи ускладнюються не лише масштабами руйнувань, а й безпосередньою загрозою для життя енергетиків.

Російські FPV-дрони відстежують пересування аварійних бригад і атакують працівників, які намагаються відновити пошкоджені мережі.

На початку листопада під час робіт із відновлення електропостачання Краматорська внаслідок російського удару загинув енергетик.

У ДТЕК «Донецькі електромережі» зазначали, що через складну безпекову ситуацію спрогнозувати терміни повноцінного відновлення електропостачання наразі неможливо.

Що чекає на Краматорськ узимку

Ситуацію у прифронтовому місті ускладнює наближення зими.

За словами начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, приблизно половина Краматорська може залишитися без опалення через руйнування житлових будинків та критичної інфраструктури.

Крім того, від 1 листопада у Краматорську та громаді діє подовжена комендантська година — від 16:00 до 11:00 наступного дня.

Таким чином, жителі мають лише п'ять годин на добу, щоб вирішити побутові питання поза домівками.

За даними місцевої влади, станом на початок листопада безпосередньо у Краматорську залишалося близько 15 тисяч людей. До початку повномасштабного вторгнення Росії населення міста перевищувало 165 тисяч осіб.

У громаді продовжують працювати пункти незламності, забезпечені альтернативними джерелами електроенергії.

Водночас через погіршення безпекової ситуації влада закликає місцевих жителів евакуюватися до безпечніших регіонів України.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що військові вимагають примусової евакуації зі Слов’янська та Краматорська

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