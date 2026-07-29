Без світла залишилися мешканці чотирьох областей: яка ситуація в енергосистемі

Удари РФ по енергетиці / © ТСН.ua

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Унаслідок російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на ранок залишаються знеструмленими споживачі у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Енергетики працюють над відновленням.

Про це повідомляє «Укренерго».

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Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім абонентам.

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Через погодні умови споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію. Зокрема, роботу потужних електроприладів рекомендують перенести на період з 10:00 до 16:00 — час, коли промислові сонячні електростанції працюють найефективніше.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. Українців закликають стежити за актуальними повідомленнями на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу (обленерго).

Раніше ми писали, що Київ може зіткнутися зі складним зимовим періодом через ризики нових російських атак по енергетичній інфраструктурі. Експертка зазначила, що у разі пошкодження ключових об’єктів столиці можливі проблеми не лише зі світлом, а й із теплопостачанням. Водночас повного блекауту не прогнозують. Ситуація залежатиме від масштабів атак та можливостей відновлення енергосистеми.

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