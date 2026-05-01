Укрaїнa
393
1 хв

Без світла залишилися споживачі п’яти областей: де сидять у темряві

Ворог продовжує масовано атакувати цивільну енергетичну інфраструктуру України.

Анастасія Павленко
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 5 областях

Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 5 областях / © Getty Images

Унаслідок російських дронових ударів та обстрілів у прифронтових регіонах — на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

СПОЖИВАННЯ

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 1 травня, станом на 09:30, його рівень був на 3,9% вищим, ніж в цей час попереднього дня — у четвер. Причина — хмарна погода у більшості регіонів України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, за прогнозами нардепа Сергія Нагорняка, навесні відключення світла в Україні будуть короткими, але влітку через спеку вони стануть тривалішими, оскільки пошкоджена тепло- та гідроенергетика не здатна покривати вечірні піки.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив, що українська енергосистема залишається у вкрай складному стані, і відключення електроенергії можуть виникати у будь-який момент щонайменше протягом кількох років. Навіть за наявності всіх необхідних ресурсів повне відновлення триватиме не менше трьох років.

