Без телефонів і документів: на Полтавщині пацієнтів тримали у лікарні, як в’язнів

Пацієнти скаржаться на погане ставлення і незаконне утримання у лікарні / © Pixabay

Реклама

У Полтавській області під час моніторингового візиту було зафіксовано серйозні порушення прав людини у КП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги» Полтавської обласної ради. Зокрема виявилось, що людей утримували проти їх волі.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«У приміщенні, де раніше застосовувалися примусові заходи медичного характеру, 29 пацієнтів повідомили, що їх утримують проти власної волі. У них вилучили документи та мобільні телефони, а також, за їхніми словами, їх залучають до примусової безоплатної праці», — йдеться у повідомленні.

Реклама

За його словами, представник у Полтавській області Владислав Носенко викликав поліцію, прокуратуру та керівництво закладу. Відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група поліції, представники Полтавської обласної прокуратури та керівництво закладу. За результатами перевірки відкрито кримінальне провадження та розпочато слідчі дії. Керівництво установи перевіряють на дотримання законодавства та прав пацієнтів. Омбудсмен наголосив на важливості дотримання права кожного на свободу і особисту недоторканність. Справа перебуває на його особистому контролі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вдова учасника бойових дій звинуватила медиків психлікарні у смерті свого чоловіка. Він попросив про психологічну допомогу, проте раптово помер.

Реклама