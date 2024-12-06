"Без тепла 443 будинки": у Кривому Розі поліція проводить розслідування через зрив опалювального сезону

У 245 будинка опалення не подавалось з початку сезону.

За фактом зриву опалювального сезону у Кривому Розі правоохоронці відкрили кримінальне провадження та проводять розслідування.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба.

"У фокусі й місто Кривий Ріг. Там тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах. Наразі опалення отримують 1513 будинків", – написав він.

За його даними, без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія.

За словами чиновника, у Кривому Розі працюють 66 ремонтних бригад зі спецтехнікою, зокрема з інших міст і з 11 областей України.

Нагадаємо, через російські обстріли ситуація в енергосистемі залишається непростою. Крім того, споживання зростає через погодні умови.

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