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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
417
Час на прочитання
1 хв

Без трьох пальців на руці: на Харківщині ВЛК визнала чоловіка придатним до служби — соцмережі

На Харківщині чоловіка з трьома ампутованими пальцями ВЛК визнала придатним до служби в армії.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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ВЛК визнала придатним: на Харківщині мобілізували чоловіка без трьох пальців - соцмережі

ВЛК визнала придатним: на Харківщині мобілізували чоловіка без трьох пальців — соцмережі

На Харківщині мобілізували чоловіка з трьома ампутованими пальцями правої руки, а ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Про це в соцмережах повідомила військовослужбовиця Євгенія Франків.

Вона опублікувала фото руки чоловіка та висновок військово-лікарської комісії при Богодухівському ТЦК.

«Військослужбовець дозволив викласти, а я від імені медичної служби передаю привіт голові ВЛК 4-го відділу Богодухівського РТЦК», — зазначила Франків.

Харківський обласний ТЦК та СП на цю інформацію наразі не відреагував.

У коментарях українці з власного досвіду поділилися подібними історіями.

Нагадаємо, що чоловіка з ВІЛ, туберкульозом і травмами визнали придатним, проте суд скасував постанову ВЛК.

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