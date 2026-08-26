- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 417
- Час на прочитання
- 1 хв
Без трьох пальців на руці: на Харківщині ВЛК визнала чоловіка придатним до служби — соцмережі
На Харківщині чоловіка з трьома ампутованими пальцями ВЛК визнала придатним до служби в армії.
На Харківщині мобілізували чоловіка з трьома ампутованими пальцями правої руки, а ВЛК визнала його придатним до військової служби.
Про це в соцмережах повідомила військовослужбовиця Євгенія Франків.
Вона опублікувала фото руки чоловіка та висновок військово-лікарської комісії при Богодухівському ТЦК.
«Військослужбовець дозволив викласти, а я від імені медичної служби передаю привіт голові ВЛК 4-го відділу Богодухівського РТЦК», — зазначила Франків.
Харківський обласний ТЦК та СП на цю інформацію наразі не відреагував.
У коментарях українці з власного досвіду поділилися подібними історіями.
Нагадаємо, що чоловіка з ВІЛ, туберкульозом і травмами визнали придатним, проте суд скасував постанову ВЛК.