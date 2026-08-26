ВЛК визнала придатним: на Харківщині мобілізували чоловіка без трьох пальців — соцмережі

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На Харківщині мобілізували чоловіка з трьома ампутованими пальцями правої руки, а ВЛК визнала його придатним до військової служби.

Про це в соцмережах повідомила військовослужбовиця Євгенія Франків.

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Вона опублікувала фото руки чоловіка та висновок військово-лікарської комісії при Богодухівському ТЦК.

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«Військослужбовець дозволив викласти, а я від імені медичної служби передаю привіт голові ВЛК 4-го відділу Богодухівського РТЦК», — зазначила Франків.

Харківський обласний ТЦК та СП на цю інформацію наразі не відреагував.

У коментарях українці з власного досвіду поділилися подібними історіями.

Нагадаємо, що чоловіка з ВІЛ, туберкульозом і травмами визнали придатним, проте суд скасував постанову ВЛК.

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