Без цих "папірців" пенсію вам не оформлять: повний перелік документів нагадали у ПФУ

Оформлення пенсії

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Пенсію за віком можна оформити онлайн через вебпортал Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або портал «Дія». Також документи можна подати особисто до сервісного центру ПФУ чи поштою для осіб, які тимчасово проживають за кордоном.

Право на пенсію за віком виникає після досягнення пенсійного віку — 60, 63 або 65 років — за умови наявності необхідного страхового стажу, нагадали у Пенсійному фонді.

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Які документи потрібні для призначення пенсії

Для оформлення пенсії необхідно підготувати:

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паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

документи про страховий стаж, набутий до 1 січня 2004 року (трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання та інші документи, якщо відповідні відомості не оцифровані);

документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за потреби);

довідку про заробітну плату до липня 2000 року за будь-які 60 календарних місяців поспіль (за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки первинними документами);

документи, що підтверджують особливий статус особи (посвідчення ветерана війни, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, донора та інші — за наявності).

Документи про страховий стаж визначаються Порядком підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній.

Коли пенсію призначають автоматично

Пенсія за віком може бути призначена автоматично після досягнення пенсійного віку, якщо в Реєстрі застрахованих осіб є всі необхідні відомості.

Якщо особа досягла пенсійного віку, але пенсію автоматично не призначили, вона може звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду або подати заяву самостійно.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців після досягнення цього віку. Якщо звернення відбулося пізніше — пенсія призначається з дня звернення.

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Як подати документи онлайн через вебпортал ПФУ

Для подачі заяви через вебпортал Пенсійного фонду потрібно:

Авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Обрати в лівому меню розділ «Заява на призначення пенсії» у пункті «Щодо пенсійного забезпечення».

Заповнити заяву та вибрати вид пенсії «За віком».

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Завантажити заздалегідь відскановані документи та натиснути «Сформувати заяву».

Під час завантаження документів потрібно дотримуватися таких вимог:

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

допустимі формати файлів — JPG, JPEG, PDF;

документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати повністю та приєднувати одним файлом;

скан-копії мають бути виготовлені з оригіналів документів;

документи повинні бути кольоровими, чіткими та придатними для читання;

назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

Після внесення даних необхідно перевірити заяву та натиснути «Підписати та відправити до ПФУ».

Статус опрацювання заяви можна переглянути в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення».

Інші способи подачі документів

Під час дії воєнного стану заяву на призначення пенсії можна подати:

через вебпортал Пенсійного фонду України;

через мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

через портал «Дія»;

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Особи, які тимчасово проживають за кордоном, можуть подати документи поштою на підставі документів, засвідчених дипломатичною установою або нотаріально.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

Зазначимо, що, крім основного розрахункового розміру пенсії за віком, чинне законодавство України передбачає низку щомісячних доплат та надбавок. Деякі бонуси нараховуються Пенсійним фондом України автоматично, тоді як інші вимагають подання відповідних підтвердних документів.

Раніше ми писали про те, що громадяни України мають легальну можливість отримувати одразу дві пенсійні виплати — від українського Пенсійного фонду та від державних органів інших країн. Це можливо за умови, що людина має офіційний страховий стаж, достатній для призначення пенсії відповідно до законодавства України та країн ЄС, США чи низки інших держав.

Нагадаємо, розмір пенсії в Україні безпосередньо залежить від страхового стажу. Якщо людині не вистачає необхідної кількості років, вона може залишитися без пенсійних виплат. Втім, іноді окремі періоди роботи не потрапляють до страхового стажу.

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