Без туристів і бензину: генерал-майор СБУ розкрив катастрофічні перспективи Криму на це літо

Вибухи у Криму / © Фото з відкритих джерел

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Тимчасово окупований Крим опинився на порозі масштабної паливної та економічної кризи, а цьогорічне літо стане для місцевих мешканців серйозним випробуванням.

Про це в ефірі «Ранок.LIVE» заявив генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун.

Паливний колапс: альтернатив немає

За словами експерта, після запровадження жорстких обмежень на продаж пального на кримських АЗС, окупаційна влада так і не змогла знайти реальних шляхів для швидкого відновлення запасів. Наразі у загарбників немає логістичних можливостей розв’язати цю проблему.

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«Немає таких можливостей. Говорять про можливий захід якогось судна, яке може частково забезпечити функціонування Севастополя, але ніхто не розуміє, наскільки цього вистачить», — наголосив Ягун.

Провал курортного сезону б’є по бюджету РФ

Найболючішим ударом для російської окупаційної адміністрації став фактичний крах туристичної галузі, яка завжди забезпечувала левову частку доходів місцевого бюджету. Через відсутність відпочивальників та інфраструктурні проблеми фінансова модель півострова остаточно зруйнована.

Віктор Ягун підкреслив, що Крим остаточно втратив статус навіть умовно самостійного регіону. Тепер він перетворюється на фінансову прірву, яку Кремль в нинішніх жорстких умовах просто не здатний дотувати.

«Крим із дотаційного регіону перетворюється на регіон, який стає непідйомним для бюджету Російської Федерації в нинішніх умовах. Крим був, є і залишиться українським», — підсумував генерал-майор запасу СБУ.

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Що очікує Крим — останні новини

Нагадаємо, Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» вважає, що Росія й надалі триматиметься за Крим як за стратегічний і ідеологічний трофей, навіть попри фактичну ізоляцію півострова. Проте, за словами Бровді, з військового погляду Крим втрачає значення плацдарму через системні удари по логістиці та інфраструктурі.

Водночас радник міністра оборони України Сергій Стерненко 21 червня заявив, що на російських окупантів у Криму чекають серйозні проблеми.

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