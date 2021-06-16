Без "Вдома" і ПЛР-тесту: українцям після повернення з-за кордону скасували обов’язкову самоізоляцію

Також знято обмеження на КПВВ.

В Україні, де від 16 червня послабили карантин, також скасовано наявність негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР після повернення з-за кордону. Йдеться про громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. А от іноземці повинні мати з собою один із трьох COVID-документів.

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

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"У разі “зеленого” рівня епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ", - сказано в повідомленні.

Як оформити COVID-документи для перетину кордону: українцям дали детальне пояснення

Для іноземців під час перетину кордону завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс та одну із таких позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

негативний результат експрестесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Водночас, наголошується, щойно уряд змінить в Україні рівень епідемічної небезпеки для в'їзду потрібно буде мати одну з трьох вище згаданих довідок. За відсутності таких документів особа має пройти самоізоляцію за допомогою застосунку "Вдома" або обсервацію у випадку відмови чи неможливості скористатись цим застосунком.

Нагадаємо, в Україні тимчасово припинять контролювати дотримання самоізоляції. Обов'язкову карантинну вимогу скасували, допоки країна перебуватиме у "зеленій" зоні обмежень.

Як повідомлялося, Україна полегшила перетин кордону для своїх громадян та іноземців. Особам, які заїжджають на територію України, можуть надати не лише негативний ПЛР-тест на коронавірус.

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