Без виведення військ нічого не буде: Зеленський про переговори з РФ

Голова держави заявив, що Україна буде силою вибивати ворожі війська зі своїх територій, якщо вони не погодяться вийти самостійно.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо російські загарбники хочуть якихось переговорів, то спочатку вони повинні вивести свої війська з України без бою.

Про це голова держави заявив на пресконференції за підсумками Бучанського саміту щодо справедливості та відповідальності за російську агресію, в якому взяли участь 47 держав і організацій.

Зеленський зазначив, що Україна вже запропонувала Формулу миру, у якій прописаний кожен крок, які повинні виконати сторони. Якщо Росія погодиться на його виконання, то це "однозначно призведе до закінчення війни", бо в Україні всі прагнуть лише миру.

Голова держави наголосив що Україна готова сідати за стіл переговорів лише з відповідальними державами, тому будь-який діалог можливий лише після виведення всіх ворожих військ з української території.

"А якщо ми будемо силою вибивати їх усіх до кінця — то з такими людьми нема про що говорити у цілому. Тому що ми втратимо людей. Буде велика кількість жертв. Про що з цими людьми у цілому говорити? Вони повинні бути ізольованими, нерукоподатними", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-яке припинення вогню означатиме право Росії залишитися на окупованих територіях України, чого категорично не можна допустити. Таким чином він прокоментував "мирну ініціативу" співучасника російської агресії проти України білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Крім того, ми раніше інформували, що у Державному департаменті США заявили, що поки не бачать ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до серйозних переговорів щодо закінчення агресії проти України.

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