Без візиту до ТЦК: юрист пояснив, як дистанційно прибрати статус розшуку з "Резерв+" для українців за кордоном

Розшук ТЦК / © ТСН

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Українці, які роками живуть за кордоном, після встановлення Резерв+ можуть побачити статус про розшук ТЦК. У низці випадків врегулювати ситуацію можна дистанційно, без особистого візиту до територіального центру комплектування.

Про це повідомив юрист Андрій Карпенко.

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Сам факт тривалого проживання за межами України, за словами юриста, не звільняє громадянина від обов’язків, пов’язаних із військовим обліком. Тому після оновлення даних у «Резерв+» користувач може побачити повідомлення про звернення ТЦК до Національної поліції.

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Карпенко пояснює, що такий статус сам по собі не означає наявності кримінального провадження. Йдеться про адміністративну процедуру, пов’язану з можливим порушенням правил військового обліку.

Серед можливих причин появи розшуку він називає неявку за повісткою, відсутність або невідповідність даних у реєстрі «Оберіг», непроходження ВЛК, невиконання обов’язку стати на військовий облік або неактуальні відомості про місце проживання чи сімейний стан.

Якщо людина погоджується з порушенням, одним із варіантів може бути дистанційна сплата штрафу. За твердженням юриста, після його оплати інформація має бути передана відповідним органам, а статус у застосунку згодом оновиться.

У консультації також зазначено можливість сплати частини штрафу зі знижкою за певних умов. Однак конкретний порядок, строки та підстави для такого зменшення платежу залежать від процедури оформлення порушення, тому їх варто перевіряти безпосередньо у своєму випадку.

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Якщо людина вважає, що статус розшуку з’явився помилково, Карпенко радить звертатися до адвоката. Через адвокатський запит можна вимагати інформацію про повістки, дати їх відправлення, складені документи та інші підстави, через які ТЦК ініціював розшук.

Причиною проблеми можуть бути й технічні помилки в реєстрі «Оберіг». Наприклад, інформація про відстрочку, проходження ВЛК або інші зміни могла не потрапити до системи.

У такому разі адвокат може звернутися зі скаргою до відповідного ТЦК, вищого органу або Міністерства оборони. Після виправлення даних інформація про розшук має бути скоригована і в пов’язаних базах.

Ще один варіант — звернення до суду. За словами юриста, це може бути доцільно, якщо ТЦК не може підтвердити належне вручення повістки або інші підстави для притягнення людини до відповідальності.

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Судовий шлях займає більше часу, однак після набрання рішенням законної сили воно є обов’язковим до виконання. У разі невиконання рішення можна окремо ініціювати судовий контроль.

Карпенко також звертає увагу на строки притягнення до адміністративної відповідальності. Водночас він застерігає, що в окремих випадках порушення правил військового обліку можуть розглядатися як триваючі, тому просто чекати спливу часу ризиковано.

Раніше ми писали про те, що військовозобов’язані українці можуть дистанційно оскаржити застарілий статус «У розшуку» в додатку «Резерв+» завдяки спеціальній функції виправлення даних онлайн.

Нагадаємо, у жовтні військовозобов’язані з чинною відстрочкою можуть втратити її за окремі порушення, зокрема багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад суму за три місяці, що передбачено постановою Кабміну №560. Якщо система не знаходить підтвердження відстрочки, вона скасовує її автоматично.

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