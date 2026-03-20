«Без вихідних і вночі»: як енергетики ДТЕК відновлювали світло під ударами
Під час масованих атак на енергетику взимку енергетики ДТЕК працювали цілодобово, повертаючи світло мільйонам людей.
Про це йдеться в матеріалі видання Vogue.
«Цієї зими через майже щоденні удари — були цілодобові зміни без вихідних. Формально робочий день закінчується о 17:00, але викликають у будь-яку пору ночі: опівночі, о другій, третій ранку», — розповів старший майстер ДТЕК Олег Брагарник, який координує роботи на місці після обстрілів.
Під час відновлення пошкоджень енергетикам доводиться працювати в умовах, які не мають нічого спільного зі звичайними аваріями.
«Одна справа, коли високовольтну лінію пошкодила гроза, і геть інша — коли опора прошита уламками ракет чи шахедів, а дроти розірвані», — пояснив Брагарник.
За його словами, часу на рефлексію в такі моменти немає — потрібно швидко відновлювати електропостачання.
«Ти не думаєш, як ти і чи тобі страшно — просто розумієш, що знеструмлення однієї лінії — це люди, лікарні, які залишилися без світла», — підкреслив він.
Нагадаємо, 18 березня російські війська атакували дронами бригаду ДТЕК у Дніпропетровській області.