Без яких документів не можна пересікати блокпост в Україні: юрист дав чітку відповідь

Новим законом встановлено обов’язок мати з собою військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу службових осіб ТЦК або поліції.

Під час дії воєнного стану на блокпостах в усіх водіїв автомобілів можуть перевіряти документи. За новим законом про мобілізацію, чоловікам віком від 18 до 60 років треба мати з собою військово-обліковий документ.

Про це розповів адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі "РБК-Україна".

Без яких документів не можна пересікати блокпост

Блокпост – посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на в’їзді на територію, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим (за винятком державного кордону), на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, пояснює Антон Маринич.

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"На блокпості можуть чергувати службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану", – коментує він діючі правила.

Таке визначення закріплено у Постанові КМУ №1455 "Про затвердження Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан".

Новим законом про мобілізацію надано повноваження службовим особам ТЦК, а також Національній поліції здійснювати перевірку військово-облікових документів осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Передбачається, що така перевірка буде здійснюватися під відеозапис із застосуванням технічних приладів.

"Новим законом встановлено обов’язок мати із собою військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу службових осіб ТЦК або поліції, в тому числі така перевірка може відбуватись і на блокпостах", – зауважує Антон Маринич.

Важливо! Відмова надати такий документ або його відсутність може мати ознаки адміністративного правопорушення, а саме статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію), якою на сьогодні передбачений штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень.

Зазначимо, що повістки в Україні під час дії воєнного стану можуть вручати в публічних місцях де завгодно.

Нагадаємо, закон про мобілізацію набуде чинності вже 18-го травня. Оновити дані необхідно протягом 60-ти днів, не чекаючи повістки для цього. Що потрібно знати та чого очікувати військовозобов'язаним – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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