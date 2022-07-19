Без жалю кидають в атаки: серед російських окупантів неслов'янських національностей зростає невдоволення діями командування

Вони вважають, що керівництво кидає їх як м'ясо в усі "м'ясорубки" на Донбасі, бо їх не шкода.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що десятеро солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ відмовилися воювати в Україні. Командування замкнуло в гаражі і ледь не морить голодом.

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