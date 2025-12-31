Без змін не буде шансів: Жорін про головні проблеми 2025-го і нові виклики 2026-го

Максим Жорін / © t.me/MaksymZhorin

2025 рік досить суттєво змінив ситуацію на полі бою. І один із найскладніших викликів — масштабне використання дронів на оптоволокні.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Він визнав, що поки «однозначно ефективних рішень» щодо протидії ворожим дронам на оптоволокні немає.

Крім того, кардинально змінилась тактика противника.

«Йдеться про інфільтрацію ворожих груп, які проникають в тил, навіть не вступаючи в контакт з передньою лінією наших сил. Далі ворог накопичується, прорізає логістику, руйнує систему оборони і тд. В комплексі з величезною кількістю дронів це створює дуже складну ситуацію для української армії», — зазначив війнськовий.

Що стосується тилу, то тут Жорін безумовно назвав найбільшим викликом корупційні скандали, які підривають моральний дух військових.

«Наступний рік очевидно, буде не легше. Нам доведеться адаптуватись до постійних змін і вдосконалюватись, інакше ми не матимемо жодних шансів. А якщо буде перемирʼя (на яке я б не сподівався) — працювати треба буде ще більше», — підсумував він.

Раніше Максим Жорін заявив, що такої швидкості просування ворога на фронті він уже давно не памʼятає.