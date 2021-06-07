Без звання почесного доктора: КНУ планує позбавити Лукашка статусу

Лукашенка зробили почесним доктором КНУ 5 листопада 2009 року.

Сьогодні, 7 червня, Київський національний університет імені Тараса Шевченка планує позбавити статусу "почесний доктор" Олександра Лукашенка.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 червня.

Під час Вченої ради спочатку затвердять процедуру, а потім проголосують за відповідне рішення. Університет позбавлятиме звання почесного доктора вперше за історію свого існування. Досі навіть не існувало такої процедури. Її розробили три комісії ради.

Підставами для такого рішення КНУ стало порушення прав людини і неповага до держави Україна. Ректор Володимир Бугров закликав Вчену раду ЗВО позбавити Лукашенка цього статусу. За словами Бугрова, Олександр Лукашенко "не є гідним звання почесного доктора, а його протизаконні дії суперечать цінностям університету".

Новини України: КНУ імені Т. Шевченка розробив процедуру позбавлення звання почесного доктора

Як повідомлялося, 24 травня літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувача змусили сісти у Мінську. З борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу. Обидвох нині тримають у мінських в’язницях. У США та ЄС примусову посадку цивільного борту назвали актом державного тероризму. Наразі там готують санкції проти білоруського режиму.

Нагадаємо, ще у серпні минулого року, після виборів президента Білорусі, коли Лукашенко нібито отримав перемогу, студенти та випускники університету Шевченка просили скасувати звання почесного доктора КНУ, яке йому присулили у листопаді 2009 року. До того Європейський Союз засудив вибори президента, назвавши їх "ані вільними, ані справедливими". ЄС закликав негайно та беззастережно звільнити всіх затриманих.

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