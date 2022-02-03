Без звернення до лікаря терміном на 5 днів: е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно

Без звернення до лікаря терміном на 5 днів: е-лікарняний знову відкриватимуть дистанційно

Електронні лікарняні в Україні почали видавати від 1 жовтня 2021 року.

В Україні повертають дистанційне отримання електронних лікарняних.

Про це йшлося у четвер, 3 лютого, під час засідання Комітету ВРУ з питань охорони здоров’я.

"Зростає навантаження на центри первинної медичної допомоги і сімейних лікарів у зв’язку зі зверненнями про відкриття лікарняних. Через це погоджено текст наказу про відновлення практики дистанційного відкриття електронних лікарняних на п’ять днів, із подальшим зверненням до лікаря", - йдеться у повідомленні.

Так, в разі необхідності продовження лікарняного (на більше ніж 5 днів), пацієнту необхідно звернутися до лікаря, аби продовжити термін, або, навпаки, закрити лікарняний.

Нагадаємо:

В МОЗ дозволили до 1 травня 2022 року в чотирьох випадках видавати не електронні лікарняні, а паперові. Раніше дозвіл діяв лише до 1 лютого. За яких умов це можливо — в матеріалі ТСН.ua.

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