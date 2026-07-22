Безбар’єрний простір для ветеранів, які повертаються до роботи, з’явився вже на другій шахті ДТЕК

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що це вже друге вугільне підприємство ДТЕК, де на наземній поверхні створили безбар’єрний простір для комфортної роботи та пересування працівників. Перший такий проєкт компанія реалізувала у 2025 році на іншій шахті Дніпропетровщини.

Під час візиту Денис Шмигаль ознайомився з рішеннями, які допомагають працівникам з інвалідністю вільніше пересуватися територією підприємства та користуватися виробничою інфраструктурою.

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«Розвиток безбар’єрного середовища є частиною системної роботи з підтримки ветеранів, які після служби повертаються до цивільного життя. Наше завдання — створити комфортні умови праці для людей, аби після служби вони йшли працювати в енергетичний сектор», — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни понад 5,7 тисячі працівників ДТЕК стали на захист України.

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