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Безбар’єрний простір для ветеранів, які повертаються до роботи, з’явився вже на другій шахті ДТЕК
Під час робочого візиту на одну з прифронтових шахт Дніпропетровщини першому віцепрем’єр-міністру — міністру енергетики України Денису Шмигалю презентували новостворене доступне середовище для ветеранів з інвалідністю.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що це вже друге вугільне підприємство ДТЕК, де на наземній поверхні створили безбар’єрний простір для комфортної роботи та пересування працівників. Перший такий проєкт компанія реалізувала у 2025 році на іншій шахті Дніпропетровщини.
Під час візиту Денис Шмигаль ознайомився з рішеннями, які допомагають працівникам з інвалідністю вільніше пересуватися територією підприємства та користуватися виробничою інфраструктурою.
«Розвиток безбар’єрного середовища є частиною системної роботи з підтримки ветеранів, які після служби повертаються до цивільного життя. Наше завдання — створити комфортні умови праці для людей, аби після служби вони йшли працювати в енергетичний сектор», — зазначив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, від початку повномасштабної війни понад 5,7 тисячі працівників ДТЕК стали на захист України.