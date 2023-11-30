Безцінна інформація для Росії: польський підполковник вказав на військовий аспект у блокуванні кордону

У Польщі експерти вважають, що блокування кордону з Україною має не лише економічну складову, а й впливає на обороноздатність України. У сусідній країні зауважують, що учасники блокади регулярно перевіряють, що перевозять вантажівки, і тому знають, що їде до України. Для Росії така інформація може бути безцінною.

Про це пише польське видання Onet.

Підполковник запасу Мацей Коровай, експерт, який роками займається аналізом російської армії каже, що не вірить у збіги, проте поки важко знайти прямі докази, що за блокадою може стояти РФ.

"Зазначимо, що ці дії пов'язані насамперед з тим, що відбувається в Ізраїлі, тобто з перенаправленням частини потужностей західних країн, особливо США, на питання ізраїльсько-палестинської війни. На додачу до цього ми також маємо, серед іншого, внутрішньоукраїнські тертя, зміну нашої зовнішньої, але також і внутрішньої політики. Це все додається", - вважає польський військовий.

За словами підполковника Коровая, російська розвідка є "мозаїчною". Це означає, що вона може сконструювати щось з різних елементів. Для цього їй не обов'язково вдаватися до прямих дій.

"Достатньо відповідної пропагандистської діяльності, навіювання, різних технопсихологічних прийомів, які можуть, наприклад, застосовуватися онлайн і використовуватися для впливу на осіб, які приймають рішення. Все це треба досліджувати", - зазначає він.

Експерт також розкритикував реакцію польської влади, він зауважив, що в цій ситуації спецслужби повинні працювати краще і аналізувати впливи Росії.

"Чи можна все це пов'язати з діями Росії? Я вважаю, що з високим ступенем ймовірності, що так", - додає він.

Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Йшлося про три пункти пропуску, до яких додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

ТСН.ua також аналізував, чому Польща ризикує перетнути точку неповернення у відносинах з Україною через заблокований кордон.

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