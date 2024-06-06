"Бездумна мобілізація" і "полювання на людей": мер Чернівців жорстко розніс методи ТЦК

Мер Чернівців заявив, що через ТЦК ніхто не хоче їхати до Чернівців.

Міський голова Чернівців Роман Клічук поскаржився на "бездумну мобілізацію" від ТЦК, через яку люди бояться приїздити до міста. Це, своєю чергою, призводить до зменшення пасажиропотоку, через що "Укрзалізниця" змушена скорочувати маршрути.

Про це він заявив на пресконференції, передає місцеве видання "Чернівецький промінь".

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"У звʼязку з бездумною мобілізацією, яка відбувається, за моєю інформацією, виключно в Чернівцях, на залізничному вокзалі. Це має практично такий вигляд, як полювання на людей, на гостей міста. Зараз усі бояться їхати в Чернівці. Багато людей уже пристосувалися, вони виходять раніше, в Коломиї, а звідти попутними автівками чи маршрутками їдуть до Чернівців. Є люди, які на вокзалі з потяга не виходять, а їдуть до депо, але таких – меншість", – зазначив мер.

За його словами, через роботу ТЦК на вокзалах, Чернівці можуть залишитися без транспортного сполучення.

"У звʼязку з тим, що до Чернівців ніхто не приїжджає, з Чернівців ніхто не виїжджає. "Укрзалізниця" справедливо бачить зменшення пасажиропотоку і задля економії скорочує маршрут. Я б адресував це питання військовій адміністрації і ТЦК, бо такими темпами до Чернівців скоро не приїжджатиме жодний транспорт, ні автобуси, ні потяги", – сказав Роман Клічук.

Мер Чернівців уточнив, що підтримує мобілізацію, але не такими методами. Тому він закликав керівництво ТЦК припинити подібні дії.

"Звичайно, ми це підтримуємо і розуміємо (мобілізацію), що маємо зробити все для оборони країни, але є життєво важливі речі, без яких місто не буде працювати. Якщо завтра зупиниться транспорт, не буде води і каналізації – буде колапс у місті", – додав Клічук.

Раніше повідомлялося, що від 13 червня "Укрзалізниця" скасовує потяг з Чернівців до Ужгорода.

Нагадаємо, що у Чернівцях ТЦК звинуватили у побитті та викраденні музиканта.

А недавно, 1 червня у місті Чернівці сталася бійка між 43-річний киянином та працівником місцевого ТЦК та СП. Обставини цієї сутички з’ясовує поліція.

Також ми писали, що у селі Черепківці Чернівецької області під час проведення заходів з оповіщення військовозобов'язаний напав із застосуванням газового балончика на представника ТЦК та СП. Потерпілий військовослужбовець отримав серйозні травми.

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