Спроба росіян "взяти" український дрон закінчилася не так, як вони очікували: що сталося

Дрон (ілюстративне фото) / © скрін з відео

Український морський дрон, втративши зв’язок із керуванням, здетонував під час спроби росіян підняти його з бухти Новоросійська. Внаслідок вибуху загинуло п’ятеро російських елітних водолазів-розвідників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

За даними Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, один із морських дронів під час операції в Чорному морі прорвався до бухти Новоросійська. Через дію ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) дрон втратив керування та почав дрейфувати.

Російське командування, замість того, щоб знищити безпілотник, вирішило підняти його для дослідження. Для цього відправили групу з п’яти висококваліфікованих водолазів-розвідників. Під час їхніх маніпуляцій дрон вибухнув та ліквідував всю групу. Ця подія викликала невдоволення серед російських військових у Новоросійську. Вони вважають наказ командування «безглуздим» і «м’ясним», що призвів до втрати цінних фахівців.

Раніше бійці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України 20 серпня знищили катер із російськими військовими у районі Залізного Порту Херсонської області і зняли цей факт на відео.

Також нафтопроводу «Дружба», яким транспортувалася російська нафта до Європи, вже немає — Україна його розбила вщент.