- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 593
- Час на прочитання
- 2 хв
Безхатьки захопили укриття у Франківську та погрожують усім навколо (фото)
Поселенці укриття у Франківську погрожують людям і знищують обладнання, а залізничники, яким належить об’єкт, не можуть забезпечити охорону.
В Івано-Франківську до одного з укриттів самовільно заселилися безхатьки і воно не може виконувати свою функцію. Поселенці погрожують іншим людям та руйнують обладнання. Організувати охорону немає змоги через брак кадрів.
Про це розповів представник Служби цивільного захисту «Укрзалізниці» станції «Івано-Франківськ» Василь Кликайло, повідомляє «Галка».
Захоплене безхатьками укриття розташоване на вулиці Залізничній, 4а. За нього відповідає Служба цивільного захисту будівель і споруд регіональної філії «Львівської залізниці».
«На початку повномасштабного вторгнення тут було все нормально — люди приходили зі сусідніх будинків, ховалися. Навіть інтернет провели», — розповів Кликайло.
Місцеві мешканці мали ключі від укриття, тож самотужки відчиняли і зачиняли його у разі повітряних тривог. Коли ж з’явилися вимоги тримати укриття постійно відчиненими, ситуація кардинально змінилася.
«Почали заселятися безхатьки, погрожувати місцевим, люди віддали ключі, відмовилися від укриття. Ніхто не хоче мати з такими справу», — пояснив Кликайло.
Зазначається, що безхатьки не лише захопили укриття, але й завдають йому шкоди: взимку 2023 року демонтували дорогу систему вентиляції. Тоді було відкрито кримінальну справу.
Представник Служби цивільного захисту повідомив, що залізничники не можуть організувати постійне чергування біля укриття через нестачу працівників. А намагання вирішити проблему через владу поки були безрезультатними.
«Люди самі теж не хочуть брати відповідальність за це», — додав Кликайло.
Водночас, залізничники надалі підтримують укриття у робочому стані — нещодавно замінили сантехніку.
До слова, раніше жителі Києва висловили обурення через жалюгідний стан укриття в одній із дитячих лікарень столиці. У соцмережах з’явилося відео, що демонструє, в яких неприйнятних умовах перебувають пацієнти, їхні родини та медперсонал під час повітряної тривоги.