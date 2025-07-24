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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
593
Час на прочитання
2 хв

Безхатьки захопили укриття у Франківську та погрожують усім навколо (фото)

Поселенці укриття у Франківську погрожують людям і знищують обладнання, а залізничники, яким належить об’єкт, не можуть забезпечити охорону.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

В Івано-Франківську до одного з укриттів самовільно заселилися безхатьки і воно не може виконувати свою функцію. Поселенці погрожують іншим людям та руйнують обладнання. Організувати охорону немає змоги через брак кадрів.

Про це розповів представник Служби цивільного захисту «Укрзалізниці» станції «Івано-Франківськ» Василь Кликайло, повідомляє «Галка».

Захоплене безхатьками укриття розташоване на вулиці Залізничній, 4а. За нього відповідає Служба цивільного захисту будівель і споруд регіональної філії «Львівської залізниці».

«На початку повномасштабного вторгнення тут було все нормально — люди приходили зі сусідніх будинків, ховалися. Навіть інтернет провели», — розповів Кликайло.

Місцеві мешканці мали ключі від укриття, тож самотужки відчиняли і зачиняли його у разі повітряних тривог. Коли ж з’явилися вимоги тримати укриття постійно відчиненими, ситуація кардинально змінилася.

«Почали заселятися безхатьки, погрожувати місцевим, люди віддали ключі, відмовилися від укриття. Ніхто не хоче мати з такими справу», — пояснив Кликайло.

Зазначається, що безхатьки не лише захопили укриття, але й завдають йому шкоди: взимку 2023 року демонтували дорогу систему вентиляції. Тоді було відкрито кримінальну справу.

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

Представник Служби цивільного захисту повідомив, що залізничники не можуть організувати постійне чергування біля укриття через нестачу працівників. А намагання вирішити проблему через владу поки були безрезультатними.

«Люди самі теж не хочуть брати відповідальність за це», — додав Кликайло.

Водночас, залізничники надалі підтримують укриття у робочому стані — нещодавно замінили сантехніку.

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

Укриття в Івано-Франківську, яке захопили безхатьки / © Galka.if.ua

До слова, раніше жителі Києва висловили обурення через жалюгідний стан укриття в одній із дитячих лікарень столиці. У соцмережах з’явилося відео, що демонструє, в яких неприйнятних умовах перебувають пацієнти, їхні родини та медперсонал під час повітряної тривоги.

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