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Безкоштовна допомога для дітей від педіатрів в Україні: номери телефонів

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Безкоштовна допомога для дітей від педіатрів в Україні: номери телефонів

Звертатися можна цілодобово і безкоштовно.

Педіатри однієї з дитячих поліклінік оголосили про безкоштовну допомогу для українців з дітками, які раптом захворіли.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Яніна Соколова.

"Дорогі пацієнти! У цей важкий час наші лікарі будуть надавати безкоштовну онлайн допомогу всім, хто її потребує!" - оголосили лікарі.

Звернутись за консультацією ви можете за номерами телефонів:

+380991845970 Пеньков Андрій Юрійович
+380501094639 Пасічник Ігор Петрович
+380677382873 Кононенко Олена Володимирівна
+380662130603 Люшуков Федір Михайлович
+380507323434 Онікієнко Олександр Леонідович
+380970357118 Тишко Олександр Сергійович
+30679545435 Ямчицька Олександра Ардаліонівна
+380502976960 Ключка Роман Олександрович
+380954156424 Одінцова Олена Юріївна
+380675761550 Кальницька Олена Юхимівна
+380954207694 Іскандарова Аміла Мовлаївна
+380677105190 Буренок Анастасія Сергіївна

Дитячий уролог: +380967314180 Халілов Сейдалі Рустемович

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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