Безкоштовна допомога для дітей від педіатрів в Україні: номери телефонів

Безкоштовна допомога для дітей від педіатрів в Україні: номери телефонів

Звертатися можна цілодобово і безкоштовно.

Педіатри однієї з дитячих поліклінік оголосили про безкоштовну допомогу для українців з дітками, які раптом захворіли.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила журналістка Яніна Соколова.

"Дорогі пацієнти! У цей важкий час наші лікарі будуть надавати безкоштовну онлайн допомогу всім, хто її потребує!" - оголосили лікарі.

Звернутись за консультацією ви можете за номерами телефонів:

+380991845970 Пеньков Андрій Юрійович

+380501094639 Пасічник Ігор Петрович

+380677382873 Кононенко Олена Володимирівна

+380662130603 Люшуков Федір Михайлович

+380507323434 Онікієнко Олександр Леонідович

+380970357118 Тишко Олександр Сергійович

+30679545435 Ямчицька Олександра Ардаліонівна

+380502976960 Ключка Роман Олександрович

+380954156424 Одінцова Олена Юріївна

+380675761550 Кальницька Олена Юхимівна

+380954207694 Іскандарова Аміла Мовлаївна

+380677105190 Буренок Анастасія Сергіївна

Дитячий уролог: +380967314180 Халілов Сейдалі Рустемович