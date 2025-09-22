Безкоштовна лазерна корекція зору у Британському офтальмологічному центрі

Реклама

Ми запускаємо унікальну акцію для всіх молодих та креативних людей від 18 років! Так як лазерна корекція має медичні показання з 18 років, коли око людини досягає дорослих параметрів.

У вас є шанс отримати лазерну корекцію зору абсолютно безкоштовно.

Все, що потрібно – трохи гумору, творчий підхід та бажання бачити світ чітко, без окулярів та лінз.

Реклама

Сучасне життя потребує відмінного зору. Окуляри та лінзи часто заважають у спорті, на роботі та в несподіваних ситуаціях. Зір без обмежень – це свобода, впевненість та перевага у будь-якій сфері.

Британський офтальмологічний центр, розташований у самому серці Києва, став місцем, де тисячі пацієнтів уже позбулися окулярів і отримали зір, подарований природою. Тепер ви можете стати наступним! І безкоштовно

Умови акції

Акція «Розіграш лазерної корекції зору» проводиться Британським офтальмологічним центром з 10 вересня 2025 року і триває протягом року.

Учасниками акції можуть стати всі наші пацієнти, які пройшли повне діагностичне обстеження зору у клініці та за результатами мають медичні показання та не мають протипоказань до проведення лазерної корекції.

Реклама

Щоб взяти участь, потрібно зняти коротке креативне відео з відповіддю на запитання «Чому я хочу зробити лазерну корекцію зору?», розмістити його в TikTok або Instagram і обов'язково відзначити офіційні сторінки клініки у вибраній соцмережі, а також надіслати посилання на електронну пошту клініки на сайті eyes.ua. Додаткові бали за гумор та несподіваний поворот сюжету.

Проявіть свою креативність та творчість!

Серед усіх учасників наприкінці кожного календарного місяця проводиться розіграш безкоштовної лазерної корекції зору. Все прозоро і чесно і якщо ролики створені нашими потенційними пацієнтами будуть рівноцінними, то можливо в місяці буде і два переможці.

Переможець визначається за якістю відео та кількістю лайків, а результати оголошуються на сайті та у соціальних мережах клініки. Приз не може бути обмінено на грошовий еквівалент або інші послуги клініки, і один учасник може виграти лише один раз.

Беручи участь в акції, всі учасники погоджуються на використання своїх відеороликів, відео відгуків та інших матеріалів з рекламною метою клініки (на сайті, в соціальних мережах та інших ресурсах). Переможець акції додатково надає згоду на фото- та відеозйомку всього процесу операції лазерної корекції зору та на публікацію цих матеріалів у соцмережах та інших ресурсах клініки.

Реклама

Акція тільки стартувала, але вже те, що ми бачимо це цікаво і нашим потенційним пацієнтам, і всьому нашому персоналу.

Приєднуйтесь до можливостей Британського офтальмологічного центру.

Докладніше на сайті eyes.ua.

З повагою, засновник Британського офтальмологічного центру Наталія ФОСТЕР Лондон Велика Британія