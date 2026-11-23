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Уявіть урок, який не схожий на звичне заняття в класі. Учитель пояснює тему не біля дошки, а в цікавій локації, у невимушеній атмосфері, так, ніби навчання може бути маленькою пригодою. Це «альтернативні» відеоуроки Онлайн-школи «Альтернатива» . Тепер вони доступні кожному охочому безкоштовно.

Два формати, одна програма

Школа пропонує два формати вивчення навчальних тем. Студійні відеоуроки забезпечують чітке й структуроване пояснення матеріалу відповідно до навчальної програми. «Альтернативні» знімають у різних локаціях і невимушеній атмосфері: такий формат допомагає подивитися на звичні теми під іншим кутом і робить навчання цікавішим.

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Хтось віддає перевагу класичній подачі, а комусь ближчий динамічніший формат. В «Альтернативі» можна обирати обидва.

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До уроків додаються конспекти та тестові завдання для перевірки знань. Платформа також зберігає навчальний прогрес і пропонує відзнаки за досягнення, щоб підтримувати мотивацію.

Для кого це особливо важливо?

Безкоштовний доступ може стати у пригоді в різних життєвих ситуаціях:

Для тих, кому зараз непросто навчатися в Україні. Повітряні тривоги, перебої зі світлом та інші обставини можуть порушувати звичний навчальний процес. Доступ до відеоуроків допомагає не втрачати зв’язок із навчанням.

Для родин за кордоном. Українська освіта залишається доступною, хоч би де перебувала дитина.

Для тих, хто захворів. Пропущені теми можна опрацювати у зручному темпі.

Для юних спортсменів. Коли тренування та змагання не залишають часу на звичний розклад, уроки можна переглядати тоді, коли зручно.

Для мандрівників. Навчальні матеріали завжди під рукою, де б не перебувала родина.

Головна ідея проста: дитина може повертатися до навчальних матеріалів незалежно від місця перебування та обставин.

Як почати?

Достатньо зареєструватися на платформі, щоб отримати розширений безкоштовний доступ до навчальних матеріалів. Ознайомитися з окремими уроками можна й без реєстрації, але в такому разі можливостей буде значно менше: зокрема, не вдасться виконувати тестові завдання та зберігати навчальний прогрес.

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Що далі?

Школа планує й надалі розширювати можливості безкоштовного доступу. Серед майбутніх нововведень — онлайн-консультації, доступ до додаткових курсів і частини преміального контенту, зокрема підказок до завдань та додаткових практичних уроків.

Важливо знати

Безкоштовний доступ — це можливість користуватися навчальними матеріалами, а не офіційне зарахування до школи. Користувачі не набувають статусу учнів та не отримують документів про освіту державного зразка. Також у межах цього формату не передбачені спілкування з учителями та перевірка письмових завдань.

Усі ці можливості доступні дітям, які офіційно навчаються в школі. Саме вони можуть отримати документи про освіту державного зразка відповідно до умов навчання.

Розпочати безкоштовне навчання: https://online-shkola.com.ua/statics/education/free_education/

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