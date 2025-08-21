Безкоштовне харчування у школах: уряд готує масштабне розширення програми

Шкільна їдальня / © УНІАН

В Україні планують значно розширити програму безкоштовного гарячого харчування для школярів.

Про це заявили перша леді Олена Зеленська та прем’єр-міністр Юлія Свириденко під час конференції «Серпнева 2025: освіта для мінливого світу», передає РБК-Україна.

За словами Зеленської, реформа шкільного харчування — це не лише оновлені їдальні та сучасні харчоблоки, а й відчуття стабільності та турботи для дітей у воєнний час. Вона нагадала, що вже модернізовано понад 1000 харчоблоків, понад 6500 кухарів пройшли навчання у кулінарних хабах, а 1,5 млн учнів початкових класів щодня отримують безкоштовні обіди.

«Шкільний обід сьогодні — це не лише про здоров’я, а й про підтримку, захищеність і спільну відповідальність громади, вчителів та батьків», — підкреслила перша леді.

Свириденко зі свого боку заявила, що уряд готує наступний крок — забезпечити безкоштовним якісним харчуванням усіх школярів з 1 по 11 клас на всій території країни від наступного року. Для цього в бюджеті шукатимуть додаткові ресурси.

Для кого передбачене безкоштовне харчування у школах

На початку літа заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків повідомив, що від вересня 2025 року в школах прифронтових громад учнів 5-11 класів забезпечать безкоштовним гарячим харчуванням.

За його словами, за два роки кількість дітей, які отримують безкоштовні шкільні обіди, зросла з 900 тисяч до 1,6 млн. Наступним етапом стане розширення програми — на всіх учнів 5-6 класів у всіх регіонах.

Нагадаємо, від початку 2025 року всі учні початкових класів почали безкоштовно отримувати гарячі обіди у школах. На це в держбюджеті передбачили 2,9 млрд гривень, які підуть громадам як субвенція.