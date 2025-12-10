Безкоштовні "3000 км Україною": в УЗ роз’яснили, чи входить постіль та чай до квитка

Купе / © Укрзалізниця

Реклама

Безкоштовний квиток за програмою «3000 кілометрів по Україні» не передбачає надання постелі, чаю та кави.

Про це повідомив директор філії «Пасажирська компанія» Укрзалізниці Олег Головащенко.

«Тобто ось ми можемо брати перше нижнє місце, обираємо, у вартість квитка 0 гривень. Далі ми, оскільки ви вже зареєстровані, обираємо вас, і тут потрібно звернути увагу. До того, щоб він був безкоштовний, тобто ви маєте врахувати, що постіль, чай і кава не надається безкоштовно», — сказав Головащенко.

Реклама

На уточнення журналіста, чи потрібно доплачувати за постіль, він відповів: «За постіль, за чай та будь-які інші послуги ви доплачуєте», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» запустила пілотну версію програми безкоштовних «3000 км Україною».