Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Безкоштовні продукти в супермаркеті для українців: де і як оформити заявку

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
1180
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Безкоштовні продукти в супермаркеті для українців: де і як оформити заявку

Як оформити заявку на отримання безкоштовних продуктів? / Фото: Pexels

Українці, які постраждали через війну, можуть отримати не лише фінансову допомогу. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як оформити заявку на безкоштовні продукти.

Як пояснили в Мінсоцполітики, допомогу може оформити будь-яка родина, яка її потребує.

Як отримати безкоштовні продукти: що треба робити

Для цього потрібно зробити всього лише кілька простих кроків:

  • зареєструватися на платформі єДопомога;
  • залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ;
  • коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону).

Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.

Якщо ви хочете стати благодійником: що робити

Для тих, хто хоче здійснити сплату замість людини, що зашилила заявку на допомогу, потрібно:

  • перейти за посиланням на платформу;
  • обрати заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для сплати (доступно 200, 500 та 1000 гривень);
  • сплатити суму, яку ви обрали.

Після цього заявник отримає смс-повідомлення і протягом 30 календарних днів зможе скористатися передплатою за продукти.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1180
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація