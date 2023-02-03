Безкоштовні продукти в супермаркеті для українців: де і як оформити заявку

Українці, які постраждали через війну, можуть отримати не лише фінансову допомогу. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як оформити заявку на безкоштовні продукти.

Як пояснили в Мінсоцполітики, допомогу може оформити будь-яка родина, яка її потребує.

Як отримати безкоштовні продукти: що треба робити

Для цього потрібно зробити всього лише кілька простих кроків:

зареєструватися на платформі єДопомога ;

; залишити заявку на отримання допомоги — вибрати з переліку партнерів мережу супермаркетів АТБ ;

; коли благодійник вибере заявку та здійснить оплату, той, хто її оформив, отримає спеціальний код в електронному кабінеті на платформі (також прийде смс-повідомлення на номер мобільного телефону).

Під час купівлі на касі потрібно надати код із смс-повідомленням або показати підписку на єДопомогу, де є штрих-код для сканування. Так можна буде скористатися допомогою від благодійника.

Якщо ви хочете стати благодійником: що робити

Для тих, хто хоче здійснити сплату замість людини, що зашилила заявку на допомогу, потрібно:

перейти за посиланням на платформу;

на платформу; обрати заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для сплати (доступно 200, 500 та 1000 гривень);

сплатити суму, яку ви обрали.

Після цього заявник отримає смс-повідомлення і протягом 30 календарних днів зможе скористатися передплатою за продукти.