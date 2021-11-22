Безкоштовних одноразових пакетів більше не буде: чому вони стануть платними і скільки коштуватимуть

Безкоштовних одноразових пакетів більше не буде: чому вони стануть платними і скільки коштуватимуть

Скоро пакувати вагові продукти в поліетилен в Україні взагалі не будуть.

Починаємо прати одноразові кульочки. Можливо, вже в грудні у супермаркеті за них будуть брати по дві гривні. Так уряд хоче заохотити нас переходити на багаторазові торбинки.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 22 листопада.

Щороку кожен українець використовує близько пів тисячі пластикових пакетів, із них лише 6% - йдуть на переробку, а інші на звалища і забруднюють довкілля. Залежно від товщини пакет розкладається від 30 до 200 років і, щоб це припинити, синтетичні пакети не можна буде розповсюджувати в магазинах, ресторанах чи кафе. А щоб ми почали звикати це будуть робити поступово. Так, із наступного місяця у торговій залі не можна буде залишати одноразовий пакет, оскільки він стане платним і його вартість складатиме від 2 до 3,5 грн.

Саме гривнею уряд вирішив боротися з пластиковими пакетами. Відповідну постанову Кабміну вже зареєстрували та мають за неї голосувати 24 листопада. І якщо це станеться, вона набере чинності вже від 10 грудня 2021 року.

Як дізналися журналісти "Сніданку з 1+1", платити за одноразові пакети українці не готові і залюбки перейдуть на альтернативні методи пакування. Тим більше, що за використання покупцями пластикових пакетів безкоштовно магазини штрафуватимуть від 1 700 до 3 400 грн. Тому супермаркети вже готові запропонувати альтернативу - біорозкладні або паперові пакети. У поліетилен можна буде пакувати лише свіже м'ясо, рибу чи крупи. І це буде дозволено лише до 2023 року.

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Нагадаємо, 1 червня 2021 року Верховна Рада заборонила використання пластикових пакетів на території України. Слід зауважити, що закон запрацює за пів року від дня набрання чинності. Штрафи за покарання - можуть призначати за дев'ять місяців після публікації. Розповсюдження може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн. Повторне порушення - від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн.

Варто також зазначити, що наразі уряди 33 країн запровадили повну заборону, а ще 53 країни – часткову заборону або ж значний податок на використання пластикових пакетів.

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