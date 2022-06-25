Безкоштовний набір для новонародженого: як та де отримати / Фото: pixabay.com

Безкоштовний набір для новонародженого: як та де отримати

Безкоштовний набір для новонародженого: як та де отримати

Батьки можуть отримати безкоштовний набір для новонародженого, якщо малюку не більше 2-х місяців. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як і де це можна зробити.

Безкоштовний набір для новонародженого можуть отримати всі українки, які недавно народили дитину. Доставлення пакунка також безкоштовне та виконується за допомогою "Нової пошти". Щоб отримати безкоштовно пляшечки, підгузки, засоби догляду, одяг та засоби харчування для малюка, необхідно залишити заяву на офіційному сайті благодійної організації.

Що потрібно, щоб отримати безкоштовний набір для новонародженого

Крім ваших контактних даних до заявки потрібно додати скан свідоцтва про народження дитини та паспорта одного з батьків. В набір входять такі речі:

"конверти" для немовлят;

одяг для новонароджених (шкарпетки, боді, шапочки тощо);

засоби для догляду за шкірою, підгузки;

дитяче харчування;

пляшечки та соски;

килимки та пелюшки для новонароджених.

Також в кожен набір входять смаколики для мам та засіб гігієни для жінок, які нещодавно народили. Набір може отримати не лише мама, але й тато малюка. Але є одна умова - новонародженому повинно бути не більше 2-х місяців. Саме на цей вік розраховані всі предмети, які входять до набору.

Батьки, у яких народилося двоє чи більше малят одночасно, повинні оформлювати кожному окрему заявку, тоді прийде кілька безкоштовних наборів.