Безкоштовний напій з фейкової кав'ярні: в Умані відкрили фальшивий Starbucks

Біля нього зібралися десятки хасидів, які беруть напій і продовжують святкувати Новий рік.

В Умані, де хасиди-паломники святкують іудейський Новий рік, відкрили фейковий Starbucks. Заклад з "гучною" вивіскою приваблює безліч любителів кави.

Про це користувачі написали в соціальних мережах.

“Тут пів хіпстерського Києва чекає приходу Starbuks в Україну. А він он де, в Умані виявляється”, — написав на своїй сторінці один з очевидців.

Цікаво, що біля фейкової кав'ярні зібралися десятки хасидів-паломників. Багато з них тримають в руках скляночки. Ймовірно, з кавовими напоями. Попередньо, їх там наливають безкоштовно.

Відзначимо, що на святкування в Умань приїхали тисячі хасидів. Серед них реєструють вже перші випадки зараження на коронавірус.

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