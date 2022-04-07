Безплатний транспорт для українських біженців за кордоном: список країн та перевізників

Безплатний транспорт для українських біженців за кордоном: список країн та перевізників

ТСН.ua зібрала перелік компанії-перевізників в різних країнах, які надають безплатний проїзд українцям, що рятуються від війни в Європі.

В пакет допомоги українським біженцям в Європі, окрім статусу тимчасового захисту, більшість європейських країн надали власникам українських паспортів або ID-карток можливість безплатно пересуватись по ЄС на громадському транспорті, автобусах, поїздах.

Якщо ви біженець та опинилися на вокзалі великого міста в Європі – тут ви зможете знайти координаційний центр допомоги українцям або каси, де можна отримати квиток для безплатного проїзду - "Help Ukraine". Право на безплатний проїзд в Європі дає та український паспорт чи ID-картка, безпосередньо пред’явлені контролеру чи провіднику в транспорті.

Автобусне та залізничне сполучення

Польща

У Варшаві громадський транспорт безплатний для українців. Перевізник RegioJet надає безплатний проїзд українцям з Польщі до Чехії. Для безплатного проїзду достатньо пред’явити документ, що підтверджує громадянство України на залізничній касі або в самому потязі.

Словаччина

Безплатні квитки для українців на всі потяги надає залізнична компанія Словаччини ZSSK. А компанія Leo Express також надає безплатні квитки на залізничний транспорт за умови посадки в потяг в Кошице. Безплатно з Кошице возить українців і автобусний перевізник Slovak Lines.

Угорщина

По всій території Угорщини, пред'явивши національний паспорт, українці можуть безплатно подорожувати потягами 2-го класу кампанії MÁV-Start.

Румунія

По Румунії можна безкоштовно подорожувати потягами у вагонах 2-го класу перевізниками Regio та Interregio. Квитки Help Ukraine, які надають право на проїзд в Румунії можна отримати в касах на вокзалах або через тур агенцію CFR Călători.

Автобусний перевізник FlixBus дає право на безплатний проїзд для українців із Сучави та Тульчі. А перевізник Romfour дає змогу безоплатно пересуватись між станціями всередині країни та до міст інших європейських країн.

Болгарія

Державною залізницею Болгарії BDZ можна безплатно пересуватись по всій країні.

Чехія

Компанії KP, Regio Jet, Leo Express та CD надають безплатний проїзд на потягах тим, хто пред’явить український паспорт або ID-карту. З Польщі, Словаччини та Угорщини можна безплатно доїхати до Чехії. Далі із Чехії також безплатно можна вирушити до Німеччини, Австрії та інших європейських країн, побудувавши свій подальший маршрут за посиланням.

Німеччина

Німецький транспорт, а саме регіональні поїзди Німеччини, автобуси, метро, трамваї та автобусна кампанія Ruftaxis дозволяють безплатно пересуватися Німеччиною. У вагонах 2-го класу швидкісного потягу ICE/IC безплатного можуть їхати ті, у кого є квитки із позначкою Help Ukraine, що видаються українця

Австрія

По Австрії українцям безоплатно можна пересуватися на потягах ÖBB та доступні для безплатного проїзду для біженців.поїздами Wiener Linien (до кінця квітня).

Прибалтика

По всій Латвії українці можуть безкоштовно пересуватися будь-яким громадським транспортом. Потяги, автобуси та громадський транспорт також безкоштовні для українських біженців в Естонії. В Литві бзекоштовно можна пересуватися потягами Lithuanian Railways , а також Вільнюським громадським транспортом.

Бельгія

В потягах кампаній SNCB, Eurostar, TGV та Thalys українці мають право безкоштовно пересуватись країною.

Нідерланди та Люксембург

Весь громадський транспорт країни безплатний для українських біженців як в Нідерландах, так і в Люксембурзі.

Великобританія

З будь-якого міста Британії або європейських станцій до станції London St Pancras International можна безкоштовно приїздити потягами компанії Eurostar.

Франція

З Франції безоплатно дістатися до інших європейських країн можна наступними перевізниками: до Німеччини - Deutsche Bahn, Іспанії - Renfe-SNCF, Бельгії – Thalys, Швейцарії - TGV Lyria, Італії – TGV, Британії (за наявності візи) – Eurostar.

Автобуси компанії TER допоможуть безплатно дістатися до різних куточків Франції.

На кожному залізничному вокзалі Франції знаходяться центри DB Reisezentrum, де можна отримати квитки Help Ukraine з якими можна безплатно пересуватись усіма маршрутами перевізників SNCF. Окрім цього, право на безоплатний проїзд дає паспорт громадянина України.

Іспанія

Внутрішні поїзди по Іспанії безплатні для біженців, а потяги Renfe and Renfe-SNCF здійснюють перевезення українських біженців між Францією та Іспанією.

Португалія

У межах країни ви можна безплатно пересуватись транспортом компанії CP-Trains of Portugal. Окрім цього, до Португалії з Польщі можна безплатно прилетіти літаками авіакомпанії TAP. Для цього необхідно заповнити заявку за посиланням

Італія

Протягом 5 днів після прибуття в країну, українці можуть безкоштовно скористатися послугами перевізників MarinoBus та Trenitalia.

Хорватія

Безплатне залізничне сполучення перевізником HŽ Putnički prijevoz доступне українцям у потягах 2-го класу. Безплатно пересуватися країною дозволить квиток Help Ukraine, який можна купити у касі, або безпосередньо в потязі.

Словенія

Всі потяги словенської залізниці доступні для безкоштовного проїзду біженцями.

Фінляндія

У Фінляндії потяги перевізника VR та автобуси компанії OnniBus безкоштовно перевозять українців в цей важкий час.

Знижки на авіаперельоти та безплатні варіанти авіасполучень по Європі

WIZZ Air

Компанія дає можливість українцям безплатно отримати 100 000 квитків на близькомагістральні рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. На перельоти з інших країн також діє знижка, квитки будуть коштувати 29,99 євро та 69,99 євро за умови реєстрації на сайті компанії, де потрібно буде вказати номер дійсного українського паспорта.

LOT

Авіакомпанія зробила знижку на квитки економкласу з Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини. Знижку в 30% можна отримати для дорослих, 50% для дітей та 99% для немовлят. Застосувати знижу можна до 31 травня 2022 року.

Finnair

Ця компанія дає знижку 95% на рейси до Гельсінкі з європейських міст: Варшави, Кракова, Гданська, Праги та Будапешта. Отримати знижку можна, якщо ввести промокод Ukraine95 на сайті компанії до кінця березня 2022 року.

TAP airline

Компанія дарує безкоштовні квитки з Варшави до Португалії. Щоб отримати квиток, необхідно заповнити форму на сайті.

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